Mezőkövesdi gól negyven méterről a négyszeres német bajnok kapujába + videó

Bár a Mezőkövesd–Kaiserslautern meccset csütörtökön játszották Antalyában száz néző előtt, azért is említjük meg most, mert a Mezőkövesd ma osztotta meg a Facebook-oldalán a találkozó összefoglalóját. A kékben játszó borsodiak a 9. percben Sztefan Drazsics góljával szereztek vezetést, majd a szünet után Nagy Gergő duplázta meg az előnyt, s nem akármilyen góllal: mintegy negyven méterről ívelt a kapuba, alaposan túljárva Julian Krahl eszén. A 2-1-es végeredményt Philipp Klement állította be büntetőből.

Az összefoglaló a Mezőkövesd Zsóry Facebook-oldalán tekinthető meg:

A németeknél a második félidőben játszott a 30 éves Erik Durm is, aki világbajnok: a 2014-es, brazíliai vb-n még a Borussia Dortmund játékosaként ott volt a német keretben, igaz, egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára. Hétszeres válogatott védő.

Im heutigen Testspiel musste sich der #FCK gegen den ungarischen Erstligisten Mezőkövesd-Zsóry mit 1:2 geschlagen geben. Wir haben hier noch den Spielbericht für Euch: https://t.co/qJ21grlHf0 // #Betze pic.twitter.com/eqb0sPst08 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) January 5, 2023

Az 1900-ban alapított Kaiserslautern 1951-ben 1953-ban, 1991-ben és 1998-ban volt német bajnok. Tehát legutóbb az 1997/98-s szezonban koronázták meg, amikor újoncként végzett az első helyen, s a csapat tagja volt Szűcs Lajos és Hrutka János is. Az együttes jelenleg a negyedik helyen áll a másodosztályban, tehát harcban van az élvonalba jutásért. Ha csak edzőmeccsről is volt szó, az NB I kilencedik helyét elfoglaló Mezőkövesd győzelme mindenképpen komoly fegyvertény. A Kaiserslautern amúgy az előző négy meccsét megnyerte.

A Mezőkövesdnek a mai meccse már nem végződött jól, mert 2-1-re kikapott a román bajnokságban nyolcadik helyen álló Voluntaritól. A borsodiak gólját a január 4-én igazolt fehérorosz Nikolay Prudnikov szerezte.

A Budapest Honvéd pénteken érkezett meg horvátországi edzőtáborába, Umagba, ma már pályára is lépett, és 2-1-re legyőzte a horvát bajnokságban jelenleg harmadik helyen álló NK Osijek csapatát. Az eszékieknél Kleinheisler László nem játszott. Az NB I-ben 11., utolsó előtti kispestiek részéről Nenad Lukics talált be, és egy horvát öngólt is feljegyezhettünk.

Završena je i druga pripremna utakmica ⚪️🔵 pic.twitter.com/SAXs5HZ89F — NK Osijek (@nkosijek) January 7, 2023

Borítókép: A Mezőkövesd legyűrte a Kaiserslauternt (Forrás: Fck.de)