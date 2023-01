Ronaldo lövéseit is védenie kellett, de szerinte nem visszalépés az NB II

– Az egyeztetések alatt nagyon pozitív benyomásom alakult ki a klubról, és nagyon vonzó volt számomra szakmailag az ajánlat, amit a DVTK vezetői felvázoltak – mondta Senkó Zsombor a DVTK honlapjának. – Nyilvánvalóan ismertem a Diósgyőrt, tudom, hogy hová jöttem és mit jelent ez a klub az itt élőknek. Szerettem volna kicsit kiszakadni a megszokott környezetemből, hogy tovább tudjak fejlődni. Úgy érzem, hogy jól döntöttem, izgatottan várom a felkészülést és a közös munkát. Szeretnék mielőbb játéklehetőséghez jutni, hogy megmutathassam, mire vagyok képes – tette hozzá a fiatal kapus.

Senkó Zsombor

No de mi mást is mondhatna új klubja honlapjának?

A huszadik születésnapját most szerdán ünnepelt Senkó Zsombor Zalaegerszegen kezdett focizni, majd 16 éves korában az Illés Akadémiától vásárolta meg játékjogát a Juventus. Miközben az olasz sztárcsapat utánpótlásában lépkedett előre, többször hívták az első csapat edzésére, ahol testközelből láthattam hogyan dolgozik Gianluigi Buffon és Wojciech Szczesny. S az is előfordult, hogy Cristiano Ronaldo vagy Paulo Dybala tesztelte.

Forrás: Instagram/senko_zsombi55

A 2021/2022 évi kiírásban hét meccsen védett az U19-es korosztály számára kiírt UEFA Youth League-ben, és oroszlánrészt vállalt az elődöntőbe jutásban – kivédte az utolsó 11-est az alkmaari fiatalok elleni büntetőpárbajban –, ami a klub legjobb teljesítménye ebben a sorozatban. Többek között az itt nyújtott teljesítményének köszönhetően az első csapat keretében is számításba vették, először a Napoli ellen ült le a kispadra, majd az AS Roma elleni találkozón is ott foglalt helyet.

Mindeközben Olaszországból is folyamatosan hívták a korosztályos válogatott mérkőzéseire, a korosztályváltás miatt ősszel újjáalakult U21-es válogatottban szeptemberben mutatkozott be.

Senkó: Nem azért igazoltam Magyarországra, hogy NB II-es labdarúgó legyek

A Nemzeti Sport most interjút készített vele, amelyen többek között a következőket mondta arra, hogy sokakat meglepett a Diósgyőrbe érkezése:

– Hozzám is eljutottak reakciók, sokan visszalépésként tekintenek a döntésemre, de én nem így ítélem meg, sőt! Szükségem volt a környezetváltásra, hogy a pályán és azon kívül is jól érezzem magam. A diósgyőrit olyan lehetőségnek tartom, amely révén bebizonyíthatom, mennyit érek, milyen kapus vagyok. Nem azért igazoltam Magyarországra, hogy NB II-es labdarúgó legyek. A tabellára pillantva jók az esélyeink, kemény munkával megőrizhetjük helyünket az élen, s feljuthatunk az élvonalba. Azért jöttem, hogy ehhez minél többet hozzátegyek, az is motivál, hogy hétről hétre pályára lépjek felnőttszinten – ehhez persze bizonyítanom kell az edzéseken.

Senkó Zsombor a sportnapilapnak azt is elmondta, hogy a Juventus harmadosztályban szereplő U23-as együttesében elégedettek voltak vele, ám ujjtörés miatt kiesett a játékból, majd „megváltozott a helyzete”.

Forrás: Instagram/senko_zsombi55

Érdekes felidézi, hogy Senkó Zsombor mit nyilatkozott a távlati céljairól július elején a Zaol.hu-nak, amikor a nyári szünetre hazajött pihenni a Zala megyei Pakodra. Abban a cikkben még arról olvashattunk, hogy 2025-ig élő szerződése van a Juventusszal.

– A távlati célom az, hogy odaérjek a felnőtt kerethez, de előbb az U23-as csapathoz csatlakozom, ez a következő lépcsőfok – árulta el. – Az U19-es együttesben már nem játszok, a Juventus második csapatát jelentő U23-as gárda pedig a Serie C-ben szerepel. Ez már felnőttfutball, és az lenne a célom, hogy minél többet védhessek ebben az osztályban és fejlődjek.

Sajnos ezen a terven módosítania kellett Senkó Zsombornak.

A Nemzeti Sport interjúja ITT olvasható el.

Egy összeállítás Senkó Zsombor védéseiből:

Borítókép: Senkó Zsombor Diósgyőrben folytatja (Forrás: Dvtk.eu)