Sártengeren keresztül is vitte a „hiéna”, így ért célba a magyar zászló

Az Africa Eco Race kamionos kategóriáját a múltban kétszer megnyerő, a világ összes jelentős sivatagi futamát megjárt alakulat először szerepelt a Dakar-ralin, amely komoly leckét adott a csapatnak. A második szelektív szakaszon kiemelkedő eredményt produkálva a kategória 10. helyén végeztek, később azonban komoly megpróbáltatások vártak az alakulatra. Az 5. szakasz végén meghibásodott a Scania Qualisport Hyena hajtóműve, és a javítási munkálatok miatt kénytelenek voltak három szakaszt kihagyni. Miután az Experience-értékelésben újra csatlakoztak a mezőnyhöz, a 11. szakaszon kardántörés hátráltatta a különítményt, amely újabb kihagyott szakaszokhoz vezetett. A csapat a nehézségek ellenére sem adta fel legfőbb tervét, azt, hogy eljuttatják a magyar nemzeti lobogót Dammamba, a Dakar-rali céljába.

Forrás: Qualisport

– Minden kétséget kizáróan ez a verseny volt a pályafutásunk legnagyobb próbatétele – szögezte le Kovács Miklós. – Roppant nehéz pályákon, hűvös és esős időben, sokszor sártengerben kellett mennünk. Sajnos a technika ördöge is kipécézett bennünket, de pontosan tudjuk, hogy a tapasztalt hibák forrása elsősorban az, hogy a Hyena egy vadonatúj kamion. A Dakar-rali rajtja előtt csupán egyetlen sivatagi eseményen vettünk részt, és immáron nyilvánvaló, hogy ez nem volt elég. Több kilométer kell ilyen körülmények között ahhoz, hogy a gyermekbetegségek felszínre jöjjenek. Ezek most a verseny közben mutatkoztak meg és nagy árat kellett fizetnünk érte. Amikor nem volt probléma, a Hyena tempója és viselkedése egyszerűen remek volt, így bőven van okunk az optimizmusra. Csapatunk köszöni mindenkinek a szurkolást, a támogatást, amely nagyon sokat jelentett a nehéz napok alatt. Most hazatérünk, némi pihenés után magunkra zárjuk a műhelyajtót és tovább dolgozunk azért, hogy javítsunk a Hyena versenyképességén.

A csapat sikeréhes, és bízik a Hyenában. Miként a Facebook-oldalukon is megjegyezték: „A hiénafélék a ragadozók rendjének egy családja.”

Itt még a prológ után látható a csapat a magyar zászlóval:

Forrás: Qualisport

Borítókép: Kemény próbatétel volt, de végül eljutott a célig a magyar csapat (Forrás: Facebook/Qualisport)