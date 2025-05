Ancelotti hanyatt eshet Brazília elnökének meglepő ötletétől

Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke másfél évvel ezelőtt azért ellenezte a Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) által már akkor is megkörnyékezett Carlo Ancelotti szerepvállalását, mert ő inkább hazai trénerben gondolkodott, nem az olasz szakvezető személye ellen volt kifogása. Most azonban arról beszélt, hogy a probléma a játékosokkal van.

Carlo Ancelotti fejében már a brazil válogatott járhat (Fotó: AFP)

– Ancelotti nagyszerű edző és nagyszerű játékos volt. A brazil válogatottal jelenleg az a probléma, hogy a jelenlegi játékosgeneráció nincs ugyanazon a szinten, mint a korábbiak. Ha a maiakat összehasonlítjuk az 1958-as, 1960-as, 1962-es, 1970-es, 1976-os, 1982-es, 1986-os, 2002-es és a 2006-os játékosokkal, azt kell megállapítanunk, hogy most gyengébbek vagyunk. Emlékezzünk csak a 2002-es vagy a 2006-os csapatainkra, hogy azok milyen szintet képviseltek támadásban, ettől most messze vagyunk. Ancelotti azonban kiváló stratéga, és képesek lehetünk vele világbajnokságot nyerni. Bár nekünk is vannak remek edzőink, őszintén szólva semmi kifogásom ellene amiatt, hogy ő külföldi. A mi problémánk inkább strukturális és szervezeti jellegű, nem elég, ha egy mérkőzés előtt csak két napig tud együtt edzeni a válogatott, több időre van szükségünk a felkészüléshez – szögezte le a Globónak adott nyilatkozatában Lula da Silva.

Brazília államfője egy meglepő állítást is tett, hogyan lehetne gyorsabban összehívni a brazil válogatottat:

Már mondtam Ednaldo Rodriguesnek (a Brazil Labdarúgó-szövetség elnökének – a szerk.), hogy a brazil bajnokság huszonkét legjobb játékosából kellene válogatnunk, és megnézhetnénk, hogy ez a csapat mire képes. Szerintem hozná azokat az eredményeket, mint a mostani válogatottunk, vagy jobb lenne.

Ancelotti azt szeretné, ha Kaká lenne a segítője a brazil válogatott mellett

Nos, Brazília 14 forduló után csak a negyedik helyen áll a dél-amerikai vb-selejtezős csoportban, és tíz pont a hátránya az éllovas Argentína mögött. A csapat tavaly ősszel egymás után háromszor kikapott – Uruguay 2-0-ra, Kolumbia 2-1-re, Argentína 1-0-ra győzte le, utóbbi ráadásul Rio de Janeiróban –, ilyen szégyent még nem éltek meg a brazilok. Legutóbb Argentínától Buenos Airesben is kikaptak, mégpedig 4-1-re, nem csoda, hogy Dorival Júnior szövetségi kapitányt kirúgták.

Carlo Ancelotti június 6-án az Ecuador elleni vb-selejtezőn debütál a kispadon. A Real Madrid csapatától távozó tréner már ki is szemelte a segítőjét, aki korábbi játékosa, a 92-szeres brazil váogatott Kaká lenne. Ancelottinak az aranylabdás Kaká a Real Madriban és a Milanban is a játékosa volt. S ha egy brazil legenda lenne a válogatott másodedzője, az bizonyára a brazil államfőnek is tetszene.