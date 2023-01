Szoboszlai Dominik volt a magyar légió legnagyobb sztárja

Kétségtelen, Szoboszlai Dominik volt a hétvége magyar sztárja. A magyar válogatott 22 éves csapatkapitánya két gólt is lőtt a Stuttgartnak a Bundesliga 18. fordulójában, az RB Leipzig ezzel nyert 2-0-ra, ő pedig valósággal a mennybe ment. A társai okkal dicsérték, Xaver Schlager például ezt mondta: „Szoboszlai góljai rendkívül fontosak, csodálatos találatokat szerzett. És azt se felejtsük el, hogy labda nélkül is keményen dolgozik, kiválóan presszingel és helyezkedik a pályán. Nem hiszem, hogy láttam már valaha olyan támadó középpályást, aki ennyire jól védekezik.”

A mérkőzést Orbán Willi végigjátszotta, Gulácsi Péter még nem térhetett vissza súlyos sérüléséből. A német élvonal többi magyarja közül Sallai Roland felépült, de csak a kispadot koptatta, miközben csapata, a Freiburg hazai pályán 3-1-re legyőzve az Augsburgot az ötödik helyre lépett fel a tabellán. Az Union Berlin Schäfer Andrással a kezdőben 2-0-ra nyert idegenben a Hertha elleni derbin, a hazai csapatban Dárdai Mártont nem cserélte be az edzője. Schäfer viszont nem jött ki a második félidőre, a klub később közleményben tudatta, hogy a magyar futballista ismét kényszerpihenőre szorul, az orvosok egyelőre annyit tudnak, hogy nincs szerkezeti sérülése Schäfernek, ugyanakkor bizonytalan ideig nem térhet vissza a pályára.

A magyar válogatottban fiatalon bemutatkozott Vancsa Zalán a belga másodosztályú Lommelben kezdett, gólt készített elő, majd a 81. percben kiállították. A holland élvonalban az AZ Kerkes Milossal a kezdőben nagyon rosszul kezdett:

az Utrecht a 16. percben már két góllal vezetett Alkmaarban, csakhogy Kerkez Milos csapata sem késlekedett sokáig: nem egészen negyedóra alatt megfordította a meccset! Ezzel még korántsem volt vége… Kerkezt a 60. percben, 3-3-nál lecserélték, a vendégek újra vezetést szereztek, majd a magyar válogatott védő helyére becserélt Mees de Wit egyenlített. Sőt újra előnybe kerültek az alkmaariak, de erre is érkezett válasz: a vége 5–5 lett!

Gyurcsó Ádám csapata, az AEK Larnaca 2-1-re legyőzte az APOEL-t a ciprusi labdarúgó-bajnokság szombati rangadóján, és négypontosra növelte előnyét az élen a nagy riválissal szemben. A magyar légiós megsérült, a szünet előtt le kellett cserélni. Vasárnap kiderült, Gyurcsó Ádámnak magyar társa lesz a csapatban, odaszerződik ugyanis Nikolics Nemanja, aki ezt nyilatkozta:

– Olyan csapathoz jöttem, amely jó focit játszik, jó passzban van, a Konferencia-ligában is ott van. Megpróbálok jó játékkal, gólokkal én is hozzátenni ahhoz, hogy a csapat elérje a célját, megnyerje a bajnokságot.

Hozzátette: ez az egy konkrét ajánlata volt, Magyarországról pedig egy csapat érdeklődött, de ajánlat nem érkezett. Mint mondta, szeretné minél hamarabb megismerni a társait, az edzőt, a gárda stílusát, és biztos abban, hogy Gyurcsó Ádám segít majd neki a beilleszkedésben és a pályán is. Rajta kívül a csapatkapitánnyal is együtt játszott korábban a Legia Warszawában, és van néhány szerb labdarúgó is a keretben, akikkel könnyen megérteti majd magát, de az első benyomása alapján mindenki nagyon segítőkész a klubnál. Még Cipruson maradva az Omonia Nicosia a saját stadionjában 0-0-ra végzett a Pofosszal, Lang Ádám végig a pályán volt a hazai csapatban.