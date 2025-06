Szoboszlai legnagyobb kritikusa egyértelműen az új igazolás mellett tette le a voksát

A 22 éves Florian Wirtzet sokáig a Bayern Münchennel boronálták össze, és állítólag Xabi Alonso is vitte volna őt magával Leverkusenből a Real Madridhoz, ám miután Arne Slot felvázolta a terveit, úgy fest, hogy Liverpoolban köt ki . Florian Wirtz lehet a Liverpool egyik nagy fogása a nyáron, ennek kapcsán pedig sokakban vetődik fel a kérdés: vajon hogyan alakul át Szoboszlai Dominik szerepe a vörösök középpályáján. A német ugyanis első ránézésre támadó középpályásként a magyar válogatott csapatkapitányának a posztriválisa lehet.

Óriási összeget áldozhat a Liverpool Wirtzért. Szoboszlai issza meg a levét? Fotó: Northfoto/Grzegorz Wajda

Bankot robbanthat Wirtzért a Liverpool

A Sky Sports beszámolója szerint a Liverpool újabb, immár 113 millió fontos ajánlatot tett Florian Wirtz játékjogáért.

100 millió font, plusz 13 millió lehetséges ráadás bizonyos feltételek teljesülése mellett. Ez a Liverpool esetében klubrekordot jelentő üzlet lenne, azonban lehet, még így sem lesz elegendő a kínált összeg. A Bayer Leverkusen ugyanis 126 millió fontot kér a sajtóhírek szerint.

A Vörösök ajánlata mindössze kétmillióval marad el a Chelsea által 2023 augusztusában Moises Caicedóért kifizetett 115 millió fontos brit átigazolási rekordtól.

Elfér Szoboszlai és Wirtz együtt a középpályán?

Mint arra elemző cikkében a The Athletic is felhívta a figyelmet, Slot az első, ráadásul sikeres, angol bajnoki címet hozó liverpooli idényében főként Szoboszlait játszatta támadó középpályásként azon a poszton, amelyen első ránézésre Wirtz is helyet kaphatna a Liverpoolban. A szaklap szerint ráadásul Szoboszlai nem mindig tudta hozni az ebben a szerepkörben elvárható kreativitást.

A német Kicker is foglalkozott a kérdéskörrel. Azt az információt közölte a szaklap, hogy Wirtzet az győzhette meg a Liverpoolba igazolásról, hogy Slot a középpálya új központi figurájaként, irányítóként számolna vele. Mögötte pedig Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister nevét említették, tehát Szoboszlai kimaradt ebből a képletből.

Csakhogy azt nehéz elképzelni, hogy Slot lefokozná az általa nélkülözhetetlennek nevezett magyart.

Szoboszlai helyett Wirtz mellett érvel Carragher. Fotó: AFP

Jamie Carragher: Wirtz azonnal kezdő lenne

Jamie Carragher az Overlap adásában kijelentette, hogy Florian Wirtz azonnal kezdő lesz a Liverpoolban, ha aláír. Az angol kitért Szoboszlai Dominik helyzetére és szerepére is a lehetséges posztrivális kapcsán, és nem meglepően nem a magyar válogatott csapatkapitányát preferálja. Mint tudjuk, a Liverpool legendája Szoboszlai Dominik egyik legnagyobb kritikusaként ismert manapság.

Wirtz azonnal a kezdőbe kerülne. Hogy Szoboszlai szerepében játszik-e, vagy a bal oldalon, azt nem tudom

– mondta Carragher, aki egyértelműen akkor is a kezdőben látná a németet, ha ezzel Szoboszlai veszti el helyét. Még azt is hozzátette, ha a Liverpool jól értékesít játékosokat, akkor nem tartja kizártnak, hogy még egy középpályást igazolnak majd a Vörösök.

Az angol szakértő már korábban is ecsetelte, hogy a magyar középpályás kikerülhet a Liverpool kezdőjéből: