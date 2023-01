Dicséretözön Szoboszlainak: nincs még egy ilyen támadó középpályás

Ha ez így folytatódik, Florian Müllernek rémálmai lesznek Szoboszlai Dominik miatt. A magyar válogatott futballistának nagyon megy a VfB Stuttgart ellen, eddigi két dupláját (2021 augusztusában és pénteken) a Bundesligában mindannyiszor a piros-fehérek, Müller által védett kapujába lőtte.

A pénteki első találatát szabadrúgásból szerezte nagyjából 30-35 méterről. A labda lepattant a kapus előtt, aki emiatt nem tudott védeni. Szoboszlai a mérkőzés után elárulta, kinek köszönheti az ötletet, hogy így végezze el a szabadrúgást:

– Ma is az volt a célom, hogy segítsem a csapatomat, nem számít, hogy góllal vagy gólpasszal teszem. David Raumnak jár a köszönet a szabadrúgásgólomért. Ő szólt, hogy úgy lőjem el a labdát, hogy lecsapódjon a kapus előtt. Így tettem, és remekül működött – ismerte el a magyar válogatott csapatkapitánya, akinek második gólja is szépre sikeredett, a tizenhatos vonaláról eresztett meg egy pontos lövést.

Szoboszlai első találata:

Szoboszlai only scores banger 💥💥 pic.twitter.com/K2my38UVnK — Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) January 28, 2023

A támadó középpályás legutóbbi góljaival mondhatni mindenkit lenyűgözött. A Bundesliga hivatalos honlapja a 2-1-re megnyert bajnoki legjobbjának választotta Szoboszlait, a Kicker lap úgy jellemezte a mérkőzést, a játékos rúgótechnikája győzelmet ért a Lipcsének, és csapattársai is dicséretekkel halmozták el.

– Jó érzés, hogy nyertünk – kezdte értékelését Benjamin Henrichs. – Kiváló formában vagyunk, egy ideje már nem veszítettünk. Fontos, hogy a nehéz mérkőzéseket is megnyerjük, mint amilyen a mai is volt. Néha a Domiéhoz hasonló szabadrúgásgólra van szüksége a csapatnak, hogy győzzön az ilyen meccseken. Úgy tűnik, hogy mindig kettesével szerzi a gólokat ellenük. Remélhetőleg ezt a következő mérkőzéseken is megteszi.

– A győzelem győzelem, ez a legfontosabb dolog – vélekedett Xaver Schlager. – Nehéz mérkőzés volt, a VfB remekül teljesített. A védekezésünk nem működött. A Stuttgart nyomás alá helyezett minket, nehéz volt elkerülni a második gólt. Hogy mégis sikerült, az a mentalitásunknak köszönhető.

Szoboszlai góljai rendkívül fontosak, csodálatos találatokat szerzett. És azt se felejtsük el, hogy labda nélkül is keményen dolgozik, kiválóan presszingel és helyezkedik a pályán. Nem hiszem, hogy láttam már valaha olyan támadó középpályást, aki ennyire jól védekezik.

Borítókép: Szoboszlai Dominik gólöröme a VfB Stuttgart elleni bajnoki mérkőzésen (Fotó: AFP/DPA PICTURE-ALLIANCE/HENDRIK SCHMIDT)