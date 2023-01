Ügyvédje így magyarázza, miért került hazugságspirálba Dani Alves

Dani Alves új ügyvédje, Cristóbal Martell pénteken látogatta meg először a barcelonai Brians II börtönben előzetes letartóztatásban lévő játékost, ezután pedig a futballista jogi képviselője a spanyol Antena 3 csatornának beszélt az ügy részleteiről, és elmagyarázta, védence miért változtatta meg a vallomását több alkalommal is.

A brazil jobbhátvéd először azt állította, hogy a helyszínen volt, de nem ismeri a 23 éves nőt, aki azzal vádolta meg őt, hogy december 30-án egy barcelonai klub mosdójában megerőszakolta. Másodszorra úgy vallott – amikor a biztonsági kamerák felvételein egyértelműen látszott, hogy együtt voltak –, látta a feljelentőjét, de semmi nem történt köztük. Végül elismerte, hogy volt kettejük között szexuális érintkezés, de elmondása szerint a nő vetette rá magát a híres futballistára.

Martell az ellentmondásokat azzal magyarázza, hogy Alves nem szerette volna bevallani a nyilvánosság előtt, hogy megcsalta a feleségét, Joana Sanzt. A spanyol modellt a közelmúltban két trauma is érte: a férje elleni eljárás mellett az édesanyját is a közelmúltban veszítette el. A házaspár éppen Alves anyósának a temetése okán utazott Barcelonába decemberben.

Dani Alves és Joana Sanz Fotó: AFP/Justin Tallis

Sanz azóta törölte az Instagram-profiljáról a játékoshoz kapcsolódó szinte minden bejegyzését, és az ügy nyomán eddigi klubja, az UNAM Pumas is megszabadult Alvestől. A legsúlyosabb következmény pedig – amennyiben bűnösnek találják a brazilt – négytől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Míg Alves azt mondta, hogy az aktus közös beleegyezéssel ment végbe, a nő elmondása szerint a játékos felpofozta, a földre lökte, orális szexre kényszerítette, majd megerőszakolta őt. Az áldozatot – aki kártérítésre nem tart igényt, börtönbe akarja juttatni a focistát – december 30-án éjjel kórházba szállították, ahol biológiai nyomok után kutattak, az aznap viselt ruháját pedig átadta a rendőrségnek. A videófelvételek mellett Alves ellen szól az is, hogy a bántalmazott nő részletes leírást adott a hatóságoknak a brazil sportoló tetoválásairól, illetve a nő barátai is arról vallottak, hogy velük is erőszakosan viselkedett a 39 éves futballista.

Borítókép: Dani Alves (Fotó: AFP/Ulises Ruiz)