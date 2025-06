Ördögi lépésre készül Amerika: mindenkit megbüntet aki Oroszországgal üzletel

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Trump egyértelműen megfogalmazta, hogy a béketárgyalások kapcsán eredményeket vár el és ha Moszkva továbbra is halogat, akkor Amerikai készen áll a cselekvésre. Az amerikai szenátus előállt egy új törvénytervezettel ami – Lindsey Graham szenátor támogatásával – 500 százalékos vámot vetne ki azokra az országokra, amelyek orosz olajat, gázt, uránt vagy más termékeket vásárolnak Az Egyesült Államok komolyan fontolóra veszi, hogy radikális gazdasági eszközökkel sújtja azokat az országokat, amelyek továbbra is üzletelnek Oroszországgal az energiapiacon.

Amerika sorsdöntő lépést fontolgat Lindsey Graham szenátor támogatásával (szürkében)

Fotó: OLIVER CONTRERAS / AFP