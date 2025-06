Az EU ismét odavág Oroszországnak, de vajon Putyin szó nélkül hagyja ezt?

Az Európai Unió fontolóra veszi Oroszország felvételét a pénzmosás elleni intézkedések terén hiányosságokat mutató országok úgynevezett szürkelistájára – számolt be róla a Financial Times uniós tisztviselőkre hivatkozva. A listára való felkerülés súlyos csapást mérhet Oroszország nemzetközi pénzügyi megítélésére. Ez megnövekedett költségeket és komolyabb adminisztratív terhet jelent majd a nemzetközi banki szektorban. Korábban arról is beszámoltunk, hogy május végén Zelenszkij újabb szankciók bevezetését sürgette Oroszországgal szemben.

Oroszország ismét az EU célkeresztjébe került (Fotó: STR/NurPhoto)