Áll a bál Párizsban, a PSG ma este így fogadja a Bayern Münchent

A megszokottnál is hosszabb szünet után folytatódik a Bajnokok Ligája, hiszen tavaly az év végi katari vb miatt már november 2-án befejeződött a csoportkör. Januárban Párizsban bíztak benne, hogy a vb-döntő két főszereplője, Lionel Messi és Kylian Mbappé a Bayern München elleni BL-nyolcaddöntős párharcban ott lesz a pályán, de Mbappé február 1-én, a Montpellier elleni bajnokin combsérülést szenvedett, a PSG pedig azt közölte, hogy legalább háromhetes pihenő vár rá. A Bayern München vezetőedzője, Julian Nagelsmann azonban rögtön megkérdőjelezte a franciák szavahihetőségét, és azt fejtegette, ő úgy készül, hogy Mbappé ott lesz a pályán a párharc első meccsén.

Kylian Mbappé a PSG február 1-jei meccsén sérült meg Fotó: AFP

A PSG mégis beveti Mbappét?

A vb-döntőben három gólt szerző támadó azóta még a kispadra sem ült le, de hétfőn edzett, és a PSG délután azt közölte, hogy bekerült a meccskeretbe is! Lehet, hogy Nagelsmann-nak igaza lesz? Az UEFA a honlapján nem tippeli Mbappét a kezdőcsapatba, de Nagelsmann a Bayern tegnapi sajtótájékoztatóján is biztosra vette, hogy pályára lép majd, mi több, kezdeni is fog.