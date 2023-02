A Bayern edzője nem hisz a Paris Saint-Germainnek

Kylian Mbappénak szerdán nehéz napja volt. Nem elég, hogy kihagyott egy büntetőt a Montpellier ellen 3-1-re megnyert bajnokin, hanem még a mérkőzés első negyedében összeszedett egy sérülést is, így már 21 perc elteltével lebattyogott a pályáról. A Paris Saint-Germain kiválóságának a bal combjával akadtak gondjai, és a francia klub közleménye szerint ennek következtében akár három hétre is kidőlhetett a sorból.

Ha ez valóban így van, Mbappé a Bayern München ellen február 14-i Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjének első, párizsi felvonásán sem lehet ott. A németek edzője viszont megkérdőjelezi a PSG szavahihetőségét, és arra számít, hogy a fiatal francia is rohamozni fogja a Bayern kapuját.

– Nem tudom pontosan, hogy mi a problémája, de úgy hiszem, hogy játszani fog ellenünk. A PSG a honlapján nagyon homályosan fogalmazott, mondván, legfeljebb három hetet hagyhat ki. Ha nem súlyos a sérülése, akkor szerintem játszani fog. Én úgy készülök, hogy a pályán lesz – fogalmazott Julian Nagelsmann.

Először győzött a Bayern München

A döntetlenek hálójába került a Bayern München 2023-ban. A bajorok a Bundesliga folytatása óta háromszor végeztek 1-1-re (sorrendben a Lipcse, a Köln és a Frankfurt ellen), és az előnyük olyannyira elolvadt a tabella élén, hogy szombaton az Union Berlin átmenetileg át is ugrotta a címvédőt. Vasárnap aztán megtört a jég, és Kingsley Coman vezetésével a müncheni csapat 19 perc alatt három gólt is berámolt a Wolfsburg kapujába, és Joshua Kimmich 54. percben történt kiállítása ellenére is 4-2-re nyert. Így ismét a Bayern vezet, de az Union továbbra is szorosan a nyomában van.

Bundesliga, 19. forduló

VfL Wolfsburg–Bayern München 2-4 (1-3)

gólszerzők: Kaminski (44.), Svanberg (81.), ill. Coman (9., 14.), Müller (19.), Musiala (73.)

kiállítva: Kimmich (54., Bayern München) További eredmények:

VfB Stuttgart–Werder Bremen 0-2 (0-0)

Borussia Mönchengladbach–Schalke 04 0-0

Borussia Dortmund-Freiburg 5-1 (1-1)

1. FC Köln–RB Leipzig 0-0

Union Berlin–Mainz 2-1 (1-0)

Eintracht Frankfurt–Hertha BSC 3-0 (2-0)

VfL Bochum–Hoffenheim 5-2 (3-0)

Augsburg–Bayer Leverkusen 1-0 (0-0)



A tabella:

1. Bayern München 19 56-18 40 pont

2. Union Berlin 19 33-23 39

3. Borussia Dortmund 19 38-26 37

4. RB Leipzig 19 39-24 36

5. Eintracht Frankfurt 19 40-26 35

6. SC Freiburg 19 30-30 34

7. VfL Wolfsburg 19 38-26 29

8. Werder Bremen 19 31-37 27

9. Borussia Mönchengladbach 19 34-29 26

10. Bayer Leverkusen 19 30-31 24

11. 1. FC Köln 19 29-31 23

12. FSV Mainz 05 19 27-31 23

13. FC Augsburg 19 24-33 21

14. TSG Hoffenheim 19 28-36 19

15. VfL Bochum 19 24-46 19

16. VfB Stuttgart 19 22-34 16

17. Hertha BSC 19 20-35 14

18. Schalke 04 19 14-41 11

Borítókép: Kylian Mbappé szerdán sérült meg (Fotó: AFP/Sylvain Thomas)