Sallaiékat kiütötték, Schäfer András csapata a tabella élére ugrott

Kiliann Sildillia hamar elintézte saját csapatát, a Freiburgot Dortmundban. Két perc alatt kétszer vitte földre Karim Adeyemit sárga lapot érően, így már a 17. percben kiállították, és a hazai csapatnak ettől fogva könnyű volt a dolga. Nem sokkal később egy szöglet után Niko Schlotterbeck meg is szerezte számára a vezetést, és bár a szünet előtt Lucas Höler az első veszélyes vendégakcióból kiegyenlített, a második félidőben még négyet rámoltak be a házigazdák Sallaiéknak – a rákból felépült Sebastien Haller is betalált, gólját könnyek között ünnepelte.