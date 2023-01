Szoboszlai Dominik szeme előtt még mindig a bajnoki cím lebeg

Elmarad a tizenharmadik csata Gulácsi Péter és Manuel Neuer között. A két kapus eddig 12 alkalommal játszott egymás ellen (a mérleg a magyar játékos szemszögéből nulla győzelem, öt döntetlen, hét vereség), és normál esetben a Bundesliga idei első meccsén újra szembekerülnének egymással, de mivel mindketten sérültek, az RB Leipzig–Bayern München rangadón cserekapusok védenek majd – legalábbis a Lipcsében biztosan.

Gulácsi Péternek még várnia kell a visszatérésre. Fotó: NurPhoto via AFP

Gulácsi keresztszalagja október elején szakadt el, és a magyar kapus már a rehabilitáció vége felé jár, a múlt héten úgy nyilatkozott az Év sportolója gálán, hogy három-öt héten belül visszatérhet a pályára. A Bayern ellen azonban még biztosan a kiesése miatt szerződtetett Örjan Nyland vagy a másik helyettes, Janis Blaswich védi a lipcsei kaput.

A Bayernnél bonyolultabb a helyzet. Münchenben azzal telt a téli szünet nagy része, hogy a klub megpróbált sürgősen igazolni egy kapust, miután Neuer a katari vb után síelés közben eltörte a lábát, így ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára. A cserekapus, Sven Ulreich korábban többször megállta már a helyét a Bayern kapujában, de mögötte nem volt még egy tapasztalt játékos a poszton.

Sommer érkezése Neuer jövőjére is hathat

Emiatt több kapus szerződtetése felvetődött, a kézenfekvő megoldás Alexander Nübel Monacóból való hazahozatala lett volna, de a kölcsönszerződést a francia klub és a játékos sem akarta felrúgni, utóbbi alighanem a Neuer visszatérése után rá váró sanyarú sors miatt. Végül a Bayern csütörtökön jelentette be Yann Sommer leigazolását, aki évek óta a Bundesliga egyik legjobb kapusa, nem mellesleg augusztusban ligarekordot felállítva 19 védést mutatott be a Bayern ellen, így húzta ki a Mönchengladbach 1-1-es döntetlennel Münchenben. Nübel pedig lehet, hogy tévedett, ugyanis a helyette a nyolcmillió euróért igazolt svájci 2025-ig szóló szerződése az eddig érinthetetlen Neuernek is üzenet: a nyártól nyílt harc kezdődhet a kapusposzton – így ha Sommer véd már Lipcsében, őt nem lenne helyénvaló a „cserekapus” minősítéssel illetni.