Alonsóék a Ferrarit és a Mercedest is lekörözhetik

A futamokat egyenként nézve tavaly gyakran szoros volt a verseny a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes pilótái között, de összességében lesújtó volt az eredménysor a Bikák riválisainak szempontjából. A huszonkettőből tizenhét nagydíjon a Red Bull valamelyik versenyzője diadalmaskodott (a világbajnok Max Verstappen tizenötször, Sergio Pérez kétszer), a Ferrarinak négy, a Mercedesnek pedig csupán egy futamgyőzelem jutott. Korai lenne kijelenteni, hogy idén is hasonló forgatókönyv várható, de az idény eleji teszten mutatott teljesítménye alapján úgy tűnik, hogy a Red Bull az új idénynek is fő esélyesként vág neki. Az energiaitalosokat látszólag nem vetette vissza a 2021-re vonatkozó költségplafon túllépése miatt rájuk kiszabott büntetés (htmillió dolláros bírság, illetve a szélcsatornás fejlesztési idejük korlátozása).

Nem lassult a Red Bull

Múlt csütörtöktől szombat estig Bahreinben körözött a Formula–1 mezőnye. A háromból két tesztnapon a Red Bull valamely versenyzője végzett az élen, emellett egy második hely jutott az osztrákoknak, ráadásul összesítésben is Pérez volt a leggyorsabb. A megbízhatósággal sem akadtak gondjaik, ráadásul a riválisok amiatt is aggódhatnak, hogy a Bikák a szokottnál is magabiztosabbak. Verstappen például jobbnak látja az új versenygépét az előzőnél.

– Van néhány különbség a két autó között, ezért most kicsit másképp kell vezetnünk, amihez szerintem a gumiknak is köze van. Összességében úgy látom, hogy előreléptünk az előző idényhez képest. Tavaly túlsúlyos volt az autónk, ez jelentette a fő problémát. Rossz volt a súlyeloszlás, emiatt az autó alig akart kanyarodni. Az idő előrehaladtával sikerült lefaragni a súlyából, a teljesítmény is javult, és egyre inkább versenyautóként viselkedett. Idén innen indultunk, és az új fejlesztések egyértelműen előrelépést jelentettek. Ugyanakkor ismerjük a korlátainkat is, azon dolgozunk, hogy megszüntessük őket – fogalmazott a teszt befejeztével a holland pilóta, aki az erősorrendről nem akart találgatni, mondván, majd az első versenyhétvégén meglátják, hol végeznek.

Sergio Pérez (balra) és Max Verstappen bizakodhat a Red Bull teljesítménye miatt Fotó: MTI/AP/Frank Augstein

Helmut Marko nem volt ilyen óvatos. A Red Bull tanácsadója egyenesen odáig ment, hogy kijelentette, maguk mögött hagyták a riválisokat.

– Megbízhatóak voltunk és gyorsak is. Mindenekelőtt Sergio és Max hosszabb etapjai során láthattuk, hogy egyértelműen gyorsabbak vagyunk, mint a többiek. Mondjuk úgy, kicsit gyorsabbak. A csütörtöki volt a Red Bull történetében a legjobb első tesztnap. Minden remekül ment – értékelt Marko, majd hozzátette, az elmúlt hetekben nem történt az autóval semmi, ami aggodalomra adna okot.

Mókás hangulatban a ferrarisok

Bár a Red Bull látszólag szárnyakat kapott, a tavalyi vb-második Ferrarinál sem borús a hangulat, sőt! Amikor az erősorrendről kérdezték, Frédéric Vasseur csapatfőnök tréfálkozva annyit mondott, hogy a legjobb tízben biztosan benne vannak. A viccet félretéve, Carlos Sainz és Charles Leclerc legjobb eredménye Bahreinben egy harmadik és negyedik hely volt. De Vasseur elmondása szerint most nem az eredmények voltak a legfontosabbak, hiszen a köridők a tesztelés során félrevezetők lehetnek.

– Sok elemet kipróbáltunk az autón, a programunk több pontját is teljesítettük. A köridőkkel és a többiek teljesítményével most nem foglalkoztunk, csak magunkra koncentráltunk. A fő cél az volt, hogy a lehető legtöbb kilométert teljesítsünk. Ez sikerült, bár – ahogy mások is – több tesztelési időt szeretnénk – ismerte el a francia szakember. – A csapatban tökéletes a hangulat, és jó formában vágunk neki a hosszú idénynek.