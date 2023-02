Hamilton inkább kimarad, mert tudja, csak rontana a színvonalon

De említhetnénk a közkedvelt Senna (Ayrton Senna: Beyond the Speed of Sound, 2010) című dokumentumfilmet is. Az alkotás végigkíséri a legendás autóversenyző pályafutását a kezdetektől egészen az 1994-ben bekövetkezett haláláig. Az Egy bajnok hétvégéje (Weekend of a Champion, 1972) az 1971-es monacói versenyhétvégébe enged betekintést a háromszoros világbajnok Jackie Stewart kalauzolásával. A nagy népszerűségnek örvendő Hajsza a győzelemért (Rush, 2013) James Hunt és Niki Lauda rivalizálásáról szól az 1976-os idényben Chris Hemsworth és Daniel Brühl főszereplésével. A 2013-ban megjelent A Forma–1 aranykora azt a folyamatot mutatja be, hogy az 1970-es évek sorozatos haláleseteit követően miképpen tették biztonságosabbá a száguldó cirkuszt. De készült film a magáról istállót elnevező és alapító Bruce McLarenről (McLaren, 2017), a Williams családról (Williams, 2017) és természetesen a Ferrariról (Ferrari: Race to Immortality, 2017) is.

Habár nem film, de a felsorolásból nem maradhat ki a Formula–1 – Hajsza a túlélésért (Formula 1: Drive to Survive) című sorozat. Az elmúlt két idény világbajnoka, Max Verstappen (Red Bull) többször is kritizálta a dokuszériát, mondván, a készítők túlságosan is kiszínezik a valóságot. A holland pilóta emiatt korábban messziről elkerülte a Netflix operatőreit, nem volt hajlandó nekik nyilatkozni, de végül beadta a derekát, és a királykategória népszerűsítése érdekében újra szerepel a sorozatban. Abban reménykedve, hogy nem bánja meg…

Borítókép: Lewis Hamilton az Abu-Dzabi Nagydíj helyszínén 2022 novemberében (Fotó: AFP/Karim Sahib)