Verstappennek győzködésre volt szüksége, hogy visszatérjen

Max Verstappen (Red Bull) az elmúlt években több alkalommal is összeakasztotta a bajszát a média munkatársaival. Tavaly a Sky Sports egy újságírójával akadt gondja, korábban pedig a Netflix Drive to Survive című sorozata miatt akadt ki, mivel ahelyett, hogy a streaming szolgáltató a valóságnak megfelelően közvetítené a Formula–1 történéseit, olykor szappanoperát csinál belőle. A kétszeres világbajnoknak az sem tetszett, ahogy őt ábrázolják, illetve amiatt is panaszkodott, hogy felfújták a McLaren akkori pilótapárosa, Carlos Sainz és Lando Norris közti ellentétet.

A holland pilóta emiatt úgy döntött, hogy nem szerepel a sorozatban, így a 2021-es szezonhoz, amelyben ő lett a világbajnok, egyáltalán nem fűzött kommentárt. A Drive to Survive viszont jót tett a száguldó cirkusz népszerűségének, főleg az Egyesült Államokban vonzotta a nézőket, amire nagy szüksége volt a Formula–1-nek. A főszereplő jelenléte a kamerák előtt viszont kétségkívül elengedhetetlen, így Stefano Domenicalli F1-elnök és a sorozat producerei is azon dolgoztak, hogy meggyőzzék Verstappent a visszatérésről. A Red Bull versenyzője végül beadta a derekát, a 2022-es és a 2023-as idényről szóló évadban is szerepelni fog, és reméli, hogy a végeredménnyel is elégedett lesz.

– Egyeztettem velük, mielőtt interjút adtam volna nekik – árulta el Verstappen. – Bízom benne, hogy megértették az üzenetem. Tisztában vagyok vele, hogy világbajnokként részt kell vennem ilyesmiben is, ez fontos a Formula–1 népszerűsítése szempontjából. Nagyjából harminc percet, egy órát beszélgettünk – remélem, hogy a megfelelő módon fogják felhasználni az interjút. Nem tudom, hogy mikor nézem majd meg az adott részt, de remélhetőleg boldog leszek utána – tette hozzá a kétszeres vb-győztes.

A háttérbe vonul az FIA elnöke A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke, Mohammed bin Szulajm hétfőn levélben tudatta a Formula–1-es istállókkal, hogy bár továbbra is az FIA első embere marad, lemondott a királykategóriához kapcsolódó feladatai többségéről. Ezeket a jövőben Nikolas Tombazis, a szövetség együléses versenyautókért felelős technikai igazgatója látja el majd, Bin Szulajm csak elvétve fog megnyilvánulni. Az FIA elnöke és a Formula–1 vezetői között a közelmúltban egyre növekedett a feszültség, a száguldó cirkusz berkein belül Bin Szulajm több lépésével és nyilatkozatával sem értettek egyet. Legutóbb az verte ki a biztosítékot, amikor néhány hete a Bloomberg pénzügyi hírügynökség arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia befektetési alapja (PIF) húszmilliárd dollárért megvásárolta volna a Formula-1-et a Liberty Mediától, és erre Bin Szulajm úgy reagált, hogy felfújták a száguldó cirkusz értékét. Az amerikai tulajdonosok ezt egy levél formájában kikérték maguknak, figyelmeztetve az FIA elnökét, hogy ez nem az ő hatáskörébe tartozik. Habár a német Sport 1 értesülései szerint a folyamatos nézeteltérések miatt az F1 berkein belül egyre többen követelték Bin Szulajm visszalépését, a szövetség elnöke állítja, a lemondás mindig a tervei között szerepelt, mert inkább az FIA hosszú távú stratégiai céljaira akart fókuszálni a Formula–1 helyett.

