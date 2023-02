Leleplezték a Red Bull titkát, sorban robbantak a bombák + videó

Kedden a Haas istálló kezdte meg a bemutatók sorát a Formula–1-ben, mégpedig egy online prezentációval, amelyen felfedték az idei, VF-23 kódjelű autó fekete-fehér-piros színkombinációjú festését. 2023-ban jóval hangsúlyosabb lett a fekete szín, amely alapvetően az oldaldobozokon és a motorborításon kapott helyet. Pénteken 15 órára a száguldó cirkusz jelenlegi első számú istállója, a Red Bull hirdette meg a csapatbemutatóját, amely tavaly a holland Max Verstappen révén egymás után másodszor szerezte meg a vb-trófeát, de 2022-ben a konstruktőri vb-címet is megkaparintotta a Ferrari és az előző nyolc évet uraló Mercedes előtt. Most a jó okkal New Yorkban megszervezett csapatbemutatója előtt azonban homokszem került a gépezetbe. Az, hogy a Red Bullnak mi lesz a nagy bejelentése, már csütörtökön kiderült. Az istálló ugyanis több médiumnak és hírügynökségnek előre elküldte a gondosan megfogalmazott sajtóközleményét, kérve a címzetteket, hogy a bejelentésig ne hozzák nyilvánosságra. Ám mégis napvilágra került, hogy a Red Bull mivel készül kirukkolni: az istálló a 2026-os szezontól kezdődően összeáll a Forddal. De ezt például a Formula World Twitter csatornája már hétfőn előrevetítette:

A Red Bull és a Ford kapcsolata már a hét elején kiderült

Az természetesen eddig sem volt titok, hogy a Ford tervezi a visszatérését az autósport elitkategóriájába. A Formula–1 dübörög az Egyesült Államokban, és a technológiai irányvonala egyezik azzal, amit az amerikai óriás is képvisel. A 2026-os motorszabályok is mindenképpen a beszállásra ösztönözhették a vállalatot.

2026-tól összeáll a Red Bull és a Ford

S a Ford, ma nem sokkal megelőzve a Red Bull bemutatóját, be is jelentette, hogy 2026-ban visszatér a Formula–1-be. Az első közleményében azonban a Red Bullt még nem nevezte meg – legyen mit bejelentenie az energiaitalos istállónak is… Ám a délután folyamán minden a helyére került. Az amerikai vállalat közölte, hogy 2030-ig mindkét RB-csapat, a Red Bull Racing és az Alpha Tauri számára biztosítja az erőforrást, továbbá tapasztalataival egyéb területeken is szakmai segítséget nyújt, egyebek között az akkumulátorcellák, az elektromos technológiák, valamint az erőforrás-vezérlő szoftverek és azok elemzése kapcsán.

A Ford ügyvezető elnöke, Bill Ford így nyilatkozott a visszatéréssel kapcsolatban:

Ez egy izgalmas új fejezet a Ford motorsport-történetében, ami akkor kezdődött, amikor a dédnagypapám megnyert egy versenyt, ami segített elindítani a cégünket. A Ford visszatér a sportág csúcsára, így a Ford innovációval, fenntarthatóságával kapcsolatos hagyományait a világ egyik leglátványosabb színpadára hozza.

A Ford az 1960-as években jelent meg a Formula–1-ben, összesen tíz konstruktőri és tizenhárom egyéni bajnoki címhez járult hozzá, ezzel pedig az F1 történetének harmadik legsikeresebb motorgyártója. 2004-ig volt jelen az F1-ben.

1994-ben Michael Schumacher egy olyan Benettonnal szerezte meg az első vb-címét, amelyben Ford Cosworth motor volt. De 1971-ben Jackie Stewart Tyrrel–Ford Cosworth, 1976-ban James Hunt McLaren–Ford Cosworth, 1981-ben Nelson Piquet Brabham–Ford Cosworth volánja mögött nyerte meg a vb-t.

A Red Bull motorszállítója, a Honda már 2021 végén kiszállt az F1-ből, tavaly hivatalosan már nem volt a Red Bull és fiókcsapata, az Alpha Tauri partnere. Ezzel együtt megmaradt a szoros partneri kapcsolat a japánok és a Red Bull között. A Honda vállalta, hogy 2026-ig, az új motorok bevezetéséig segíti a Milton Keynes-i csapatot. A Red Bull egyébként már javában dolgozik a 2026-os erőforrásán, de korábban is jelezte, hogy nyitott lenne egy nagy gyártóval való együttműködésre, amely a technikai segítségnyújtás mellett a nevét is adná a projekthez. S ez a Ford lesz, amint azt végül a Red Bull is megerősítette, „mellékesen” pedig látványos körítéssel bemutatta az idei autója, az RB 19 festését.

The moment we welcomed the #RB19 to the world 😎 pic.twitter.com/lQvgPlpxrE — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

BREAKING: Ford to partner with Red Bull for the 2026 season and beyond #F1 @FordPerformance pic.twitter.com/Fjsbpcm2RY — Formula 1 (@F1) February 3, 2023

Miután a Red Bull és a Ford 2026-tól szóló együttműködése hivatalos lett, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) bejelentetette, hogy az új korszák nyitányára, vagyis a 2026-os szezonra hat motorbeszállító jelentkezését fogadták el, ezek az Alpine, az Audi, a Ferrari, a Honda, a Mercedes és a Red Bull Ford. Vagyis újabb bomba robbant, nagy meglepetés, hogy a Honda nevét is itt találjuk, azt viszont még nem tudni, melyik istálló oldalán tér gyorsan vissza a Formula–1-be. Az Audi szintén 2026-ban csatlakozik az F1-hez, a német óriás a Sauber csapat erőforrását biztosítja majd. A Sauber jelenleg az Alfa Romeo partnere a Formula–1-ben, ám 2023 végén ez a megállapodás megszűnik.

Borítókép: A Red Bull bemutatta az idei autóját (Forrás: Twitter/Oracle Red Bull Racing)