Sötétbe borult a csapat, amely a fiatalokat tapasztalt rókákra cserélte

A 2021-es sereghajtó tavaly rengeteget lépett előre. Az azt megelőző két szezonban nulla, illetve három pontot gyűjtött be, 2022-ben viszont 37 pontot szerezve a nyolcadik lett a konstruktőrök versenyében, ráadásul Kevin Magnussen egy alkalommal a pole pozícióba is került – igaz, ezt nagyban a véletlenek szerencsés összjátékának köszönhette. Gene Haas tulajdonos idén is hasonló sikereket remél.

– A múlt évben elért szép eredményeink lendületet adnak nekünk az új szezonra is. Tavaly sikerült visszatérnünk a pontszerzők közé, 2023-ra azt a célt tűztük ki, hogy kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtsunk. Úgy hiszem, hogy Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg párosa elég tapasztalt ahhoz, hogy vasárnaponként pontokat szerezzen.

A kiegyensúlyozottság tavaly nem volt jellemző a gárdára. A szezont meglepően jól kezdte a csapat, a középmezőny legjobbjai közé tartozott, Magnussen többször is pontszerző helyen végzett, idővel azonban nem tudta tartani ezt a teljesítményt. Az istállót a fiatal Mick Schumacher károkozásai is hátráltatták, a német versenyző több alkalommal is összetörte az autóját. Erre ráunva az amerikaiak inkább Schumacher honfitársának, a tapasztalt Nico Hülkenbergnek adták a 30 éves Magnussen melletti másik ülést, aki 35 évesen, hároméves kihagyást követően tér vissza a királykategóriába.

Az autóbemutatók sorát pénteken a Red Bull folytatja.

CONFIRMED: All 10 launch dates for the 2023 season! 🤩#F1 pic.twitter.com/djX1VySBrL — Formula 1 (@F1) January 25, 2023

Borítókép: A Haas VF–23 elnevezésű versenyautója (Forrás: Twitter.com/HaasF1Team)