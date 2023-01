Verstappen árulásáról beszélnek, lebukott a világbajnok + videó

Úgy látszik, a Formula–1-ben ez a hét arról is szól, hogy a pilótáknak milyen autók tetszenek a privát életben, és Carlos Sainz a YouTube csatornáján be is mutatta, hogy milyen autót vásárolt. Ne lepődjünk meg, hogy a Ferrari versenyzője történetesen egy Ferrarit, egy grafitszürke Ferrari 812 Competizione modellt. De Max Verstappen is egy Ferrarit nézett ki magának, mégpedig egy monacói autószalonban egy SF90 Stradale Assetto Fioranót. Egy szemfüles Formula–1-es rajongó kiszúrta, az üveg mögül felvette videóra, gyorsan megosztotta a TikTokon, már terjed a közösségi médiában, ahol Verstappen „árulásáról” beszélnek.

Verstappen „lebukott”

Itt pedig a videó:

Max Verstappen tercyduk beli Ferrari SF90 Stradale nih 👀



[via TikTok/andrea_masina] pic.twitter.com/0hr28nIruN — Lambe Resing (@LambeResing) January 25, 2023

Verstappen szereti a márkás autókat

A holland pilóta garázsában amúgy már akad Porsche 911 GT3 RS, Aston Martin Valkyrie és egy mindössze 499 példányban gyártott Ferrari Monza SP2 is, utóbbi 1,75 millió dollár értékű – ez 620 millió forintnak felel meg!

Max Verstappen has reportedly bought a Ferrari Monza SP2 worth in the region of 1.6m Euros.https://t.co/PQHJZU0b5z #F1 pic.twitter.com/5z0IMDJ0IZ — PlanetF1 (@Planet_F1) June 15, 2020

Az Aston Martinja James Bondhoz passzol:

S meglehet, hogy bővül Verstappen „flottája”. A most kinézett SF90 Stradale Assetto Fiorano, amit a hírek szerint egyelőre még nem vásárolt meg, „csak” 700-800 ezer dollárba kerül az extráktól függően…

A Formula–1-es mezőnyből utolsóként a Haas istálló jelentette be, mikor mutatja be 2023-as versenyautóját: az amerikai csapat mindenkit megelőzve január 31-én leplezi le új gépét, vagy legalábbis annak festését. A Haas ebben az évben is dán, német párossal versenyez, de Kevin Magnussen csapattársa Mick Schumacher helyett Nico Hülkenberg lesz.

Borítókép: Max Verstappen (balról a második) a Twitter-oldalán január 1-jén ezzel a képpel kívánt mindenkinek boldog új évet (Forrás: Twitter/Max Verstappen)