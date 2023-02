Csercseszov annyit mondott, örül, hogy a szurkolók örülnek

– A játékosaim mindent kiadtak magukból, próbálták a maximumot nyújtani – nyilatkozta a lefújás után Milos Kruscsics, az Újpest vezetőedzője. – Az első félidőben jól védekeztünk, a Fradinak helyzete sem volt, és nagy szerencsével szerzett vezetést. A szünetben bátorságra buzdítottam a csapatot, és sikerült is kiegyenlítenünk, de a második hazai gól eldöntötte a mérkőzést. Megmutattuk, hogy az utóbbi fél évben, a szeptemberi 6-0-s hazai vereségünk óta sokat fejlődött a fiatal csapatunk, büszke vagyok a játékosaimra. A szerencsétlen hibákért senkit sem kárhoztatok, ez benne van a futballban, Tim Hall és Nikolics is élvezi a bizalmamat.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A játékosok közül a Ferencvárostól Dibusz Dénes osztotta meg a gondolatait:

– A második félidő elején kicsit bennmaradtunk az öltözőben, az Újpestnek több helyzete is akadt, és az egyikből ki is egyenlített. Jó cseréink voltak, akik számunkra kedvezően tudták megváltoztatni a mérkőzést, és a végén magabiztos lett a győzelmünk. Jó iramú, kiélezett mérkőzésen szereztük meg a három pontot egy jó Újpest ellen, komoly erőfeszítéseket kellett tennünk a siker érdekében.

Az Újpest csapatkapitánya, Csongvai Áron érthetően szomorúan értékelt:

– Kavarognak bennem az érzelmek, de elsősorban szomorú és ideges vagyok. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk felvenni a versenyt a Ferencvárossal, és a pályán úgy éreztem, képesek lehetünk nyerni is, de a döntetlen nagyon közel volt. Elismerem, a játék képe alapján kívülről ez nem mindig látszott, de a befektetett munka alapján egy pontot talán megérdemeltünk volna. Több balszerencsés pillanatunk is volt, amelyek sorsdöntőnek bizonyultak, de ez van. Nekünk ezt a ma mutatott mentalitást kell kivinnünk a pályára a következő fordulókban is, és akkor nem lesznek kiesési gondjaink.

Ferencváros–Újpest 3-1 (1-0), Groupama Aréna 18 197 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Hall (öngól 37.), Marquinhos (69.), R. Mmaee (81.), illetve Mudrinszki (56.)

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov örül a szurkolók örömének (Fotó: Mirkó István)