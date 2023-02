Három dráma, három gól, ez volt az Újpest végzete a Fradi ellen

Persze örök igazság, hogy a derbin nem számítanak a pillanatnyi pozíciók, aktuális formák, a keretek értékei, ám azt aligha vitathatta bárki is, hogy ennek a mérkőzésnek is a zöld-fehérek voltak az esélyesei, és ők ennek megfelelően kezdtek. Nekiestek a vendégeknek, szemlátomást éreztetni akarták, hogy ki az úr a háznál, ám az Újpest nem szeppent meg ettől, higgadtan próbálta lefékezni a házigazdákat szervezett védekezéssel vagy türelmes labdatartással, bár utóbbira ritkábban nyílt lehetősége.

Helyzet nélkül telt az idő, és a Ferencváros a 37. percben a semmiből és óriási szerencsével szerzett nem megérdemelt vezetést. Ekkor a sérült Tokmac helyére éppen hogy csak beállt Marquinhos a bal oldalon egy csel után nagyon gyengén lőtt, a labda alig gurult volna el az érte lehajoló Dorde Nikolicsig, ám Tim Hall feleslegesen estében annyira rúgott bele, hogy az becsapja a kapust, és a keze mellett a hálóba surranjon – 1-0.

A második félidő egy szinte földöntúli Dibusz Dénes-bravúrral indult: Csongvai lőtt jobbal kapura egy 24 méteres szabadrúgást középről, a labda megpattan a sorfalon, de a jobbra elinduló Dibusz balra vetődve elérte a labdát a bal alsó sarok előtt. Ezután Csongvai a jobb alsó sarkot célozta meg a tizenhatosról, Dibusz azonban ezúttal is védett – az 56. percben viszont már ő sem tudott segíteni a bajnoki címvédőn. Pompás ellentámadás futott végig a pályán, Csoboth nagyszerűen passzolt a kissé a jobb oldalon érkező Ognjen Mudrinszkihez, aki egy csellel becsapta Knoestert, majd tíz méterről, ballal, hidegvérrel lőtt a kapu jobb oldalába – 1-1.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Mudrinszkinak ez volt az első gólja a magyar élvonalban, ő egyébként Szlovéniában már eljutott a gólkirályságig is, ez a gól mestermunka volt. Ritmust váltott a Ferencváros, felbosszantotta a gól, és a 69. percben egy újabb gyenge lövés után visszaszerezte a vezetést: Zachariassen a tizenhatosról rosszul találta el a labdát, de Marquinhos az ötösön becsúszva belepiszkált az útjába, és a lábáról a labda laposan a hálóba vágódott – 2-1. Ekkor a Fradi irányított, nagy elánnal futballozott, közel állt az újabb gólhoz is, de az Újpest egyáltalán nem mondott le a pontszerzésről. A 80. percben viszont megpecsételődött a sorsa: Nikolics feleslegesen és rossz ütemben futott ki a kapujából egy előre ívelt labdára, és testtel elütötte Owusut, amiért piros lapot kapott Berke Balázs játékvezetőtől. Nikolics kapott két balszerencsés gólt, majd kiállították, ez nem az ő napja volt.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A vendégek tehát tíz főre fogyatkoztak, a kapuba csereként beállt Banai Dávid pedig rögtön kapott góllal indított: kiállítással járó szabadrúgásból Ryan Mmaee 22 méterről a jobb felső sarokba lőtte a labdát – 3-1. Ezzel el is dőlt a három pont sorsa. Az Újpest nagyon összeszedetten, jól futballozott, a Ferencváros a szerencsével is jóban volt, de a második félidőben megdolgozott azért, hogy szerencséje legyen, és sorozatban tizenkettedszer is legyőzte ősi riválisát.

NB I, 18. forduló: Péntek Puskás Akadémia FC–Vasas FC 1-1 (1-0), Felcsút, 1000 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Slagveer (13.), illetve Berecz (56.) Szombat Paksi FC–Kecskeméti TE 0-0, Paks, 1197 néző, jv.: Farkas Cs. Budapest Honvéd–Kisvárda Master Good 1-1 (0-0), Bozsik Aréna, 800 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Lukics (48.), illetve Ilievszki (74.) Mol Fehérvár FC–Debreceni VSC 1-1 (0-1), Mol Aréna Sóstó, 1200 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Kodró (53.), illetve Babunszki (35.) Vasárnap ZTE FC–Mezőkövesd Zsóry FC 0-0, Zalaegerszeg, 1893 néző, jv.: Zierkelbach. Ferencvárosi TC–Újpest FC 3-1 (1-0), Groupama Aréna 18 197 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Hall (öngól 37.), Marquinhos (69.), R. Mmaee (81.), illetve Mudrinszki (56.) Az állás 1. Ferencvárosi TC 18 14 2 2 42-15 44 pont

2. Kecskeméti TE 18 7 9 2 25-17 30

3. Kisvárda Master Good 18 7 6 5 30-32 27

4. Puskás Akadémia FC 18 6 8 4 23-20 26

5. Debreceni VSC 18 6 6 6 31-28 24

6. ZTE FC 18 6 5 7 25-22 23

7. Paksi FC 18 6 5 7 30-31 23

8. MOL Fehérvár FC 18 5 5 8 22-26 20

9. Mezőkövesd Zsóry FC 18 5 5 8 19-26 20

10. Újpest FC 18 5 4 9 22-33 19

11. Budapest Honvéd 18 4 5 9 18-30 17

12. Vasas FC 18 3 8 7 14-21 17

Borítókép: Az Újpest nagyot harcolt, de a Ferencváros nem engedte ki a kezéből a három pontot (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)