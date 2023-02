Két magyar légiós tudott feliratkozni az eredményjelzőre

Az osztrák élvonalban a LASK Kecskés Ákost nem nevezve verte meg 1-0-ra az Austria Lustenaut, a belga másodosztályú Lommel pedig Vancsa Zalánnal a kezdőben a Standard23 vendégeként szenvedett 1-0-ás vereséget, a fiatal magyar csatárt a 70. percben lecserélték. Az olasz második vonalban a Parma4-3-ra nyert a Frosinone stadionjában, Balogh Botond a kispadot koptatta. A Pisa a Perugia házigazdája volt, Nagy Ádám a 82. percig volt a pályán, a csapata pedig 2-1-re győzött.

Fotó: Ed van de Pol / AFP

A görög első osztályban derbire került sor, a Panathinaikosz az Olimpiakoszhoz látogatott el, a vendégeknél Kleinheisler László a kispadról nézhette a 0-0-ra végződött mérkőzést, a Levadiakosz pedig Gróf Dáviddal a kapuban kapott ki 1-0-ra az Atromitosz otthonában. Újra elindult a földrengés miatt félbeszakadt török bajnokság, a Fenerbahce 4-0-ra lelépte a Konyasport, a negyedik gólt a meccset végigjátszó Szalai Attila fejelte.

Attila Szalai yanlışlıkla gol atıyor 😆 pic.twitter.com/c6qhWg8sQg — Ork (@iamorkinho) February 25, 2023

A holland élvonalban az AZ 2-1-gyel küldte haza a Cambuurt, Kerkez Milost a 90. percben cserélték le. A héten a La Gazetta dello Sport és a Calciomercato is arról írt, hogy információik szerint több magasan jegyzett európai klub, köztük a Real Sociedad és a Benfica is élénken érdeklődik a magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos iránt, aki még mindig csak 19 éves, de stabil alapembernek számít a holland AZ Alkmaarnál

– utóbbit mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már most 35 tétmeccs van a lábában a 2022–2023-as idényben. Ami igazán érdekessé teszi a történetet, hogy Kerkez korábbi klubjának, az AC Milannak visszavásárlási joga van a négyszeres magyar válogatott játékosra, vagyis ha valaki egy adott összeget ajánl a fiatal szélső védőért, s ezt az ajánlatot a milánóiak is tartják, akkor ők nyerik a licitháborút.

Szlovákiában a Dunaszerdahely 2-1-re legyőzte a Skalicát, Kalmár Zsolt a 80. percig játszott, Szánthó Regő a 80. percben állt be, Veszelinov Dániel nem védett. Svájcban a Grasshoppers Bolla Bendegúzt végig a pályán tartva 1-0-ra kikapott Luzernben. Elkezdődött a bajnokság Dél-Koreában is, a Csonbukot 2-1-re legyőző Ulasznba Ádám Martin csak a 89. percben szállt be.

Borítókép: A Philadelphia két gólszerzője, Gazdag Dániel és az argentin Julián Carranza (Fotó: Facebook/Philadelphia Union)