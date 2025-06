Szemrebbenés nélkül hajtott le Keszthely főterének lépcsőjén egy sofőr

A Bpiautósok olvasójának felvétele Keszthelyen, a Balaton Színház előtti főtéren készült, ahol egy fehér Nissan Micra sofőrje figyelmen kívül hagyta a „behajtani tilos" táblát, majd mindenféle hezitálás nélkül lehajtott a lépcsőn – közvetlenül az úttestre.

„A fehér autós a Fő térről, a behajtani tilosból vágott be elém. Az sem zavarta, hogy ott még lépcső is van” – írta meg az olvasó. A mutatvány nemcsak szabálytalan volt, de a Nissan Micrának is fájhatott: a felvételen jól látható, hogy a küszöb leért a lépcső élére, így minden bizonnyal nem úszta meg sérülés nélkül. A futómű terheléséről pedig ne is beszéljünk…