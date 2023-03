A bolgár aranygeneráció sztárja beleszeretett Marco Rossi válogatottjába

– Játszott már híres focisták, például Gareth Bale ellen?

– Még nem. De az már feltűnt, hogy Bale nagyon jó játékos. A golf nagyon népszerű a labdarúgók körében, és sokan közülük jól játszanak. A golf segít a mentális felfrissülésben, fontos szerepe van a tökéletes egyensúly megteremtésében. Én 2000-ben, még aktív futballista koromban kaptam rá, a nehéz, megterhelő meccsek után a golf mindig egyfajta mentális feltöltődést, felszabadító érzést jelentett.

Lisztessel (középen) a Stuttgartban játszott együtt. Fotó: AFP

– Még mielőtt elmerülünk a golf jótékony hatásaiban, kanyarodjunk vissza Liszteshez. Hogyan emlékszik vissza rá?

– Krisztián kiváló ember. Amikor Stuttgartban találkoztunk, gyorsan egymásra hangolódtunk a pályán és azon kívül is. Bár sokan azon a véleményen voltak, hogy a hasonló játékstílusunk miatt mi nem tudunk együtt játszani. De bebizonyítottuk ennek az ellenkezőjét. Talán neki sem volt haszontalan, hogy egymás mellett futballoztunk. A Stuttgart után a Werder Bremenben játszott, jól érezte magát Németországban. Krisztián nagyszerű játékos volt, a mai napig jó barátom.

2002-ben a Stuttgarttal érkezett Budapestre a Ferencváros elleni UEFA-kupa-mérkőzésre. Fotó: MTI/Földi Imre

– Lisztesen kívül vannak más magyar kapcsolatai is?

– Szabics Imre, vele is játszottam. Ő is igazán nagyszerű ember és jó futballista.

– Hétfőn Magyarország–Bulgária Eb-selejtezőt rendeznek. Ki fog nyerni a Puskás Arénában?

– Bár Magyarországon értékes kapcsolataim és jó barátaim vannak, természetesen nem is lehet kérdés, hogy a hazámért szorítok. A magyar futball már előrelépett, mi Bulgáriában még mindig le vagyunk maradva. Ugyanakkor számunkra nagyon fontos, hogy sikeresen rajtoljunk az Eb-selejtező-sorozaton, és lehetőleg pontokkal távozzunk Budapestről.