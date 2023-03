Korábbi csapattársa szerint Szoboszlai Dominik nagyszerű csapatkapitány

– Az elmúlt meccsen kiosztottam két gólpasszt, úgyhogy összeszedetten érkeztem a válogatotthoz. A Grasshoppersnél most csapatszinten nem mennek olyan jól a dolgok, a kiesés ellen küzdöttünk, most kicsit elszakadtunk két győzelemmel. Úgy vágtunk neki a szezonnak, hogy a bennmaradás a cél, de akár az európai kupaindulásért is szeretnénk harcolni, ami most négy pontra van tőlünk. Szoros a mezőny, mindenre van esély.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Természetesen ezután a válogatott előtt álló feladatok kerültek szóba. Szerinte az észtekkel jó főpróbát tarthat a csapat a jövő hétfői, bolgárok elleni Európa-bajnoki selejtezőre:

– Fontos lesz az észtek elleni mérkőzés is. Vannak új arcok a csapatban, biztos vagyok benne, hogy próbáljuk majd azt a taktikát játszani, amire a bolgárok ellen is szükség lesz. Most esélyesek vagyunk, ezért mindenki győzelmet vár tőlünk, miközben tudjuk, hogy nem lesz egyszerű. Nehéz meccsek lesznek, de tovább szeretnénk jutni. A korábbi meccseken papíron nem mi voltunk az esélyesek, most viszont ez fordítva lesz. De ez nem jelenthet nyomást, ebből inkább profitálnunk kell. Egységesen, bátran kell játszanunk, mert a kvalitásunk megvan.