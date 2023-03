A két magyar légiós gólszerző nem fért be a válogatott keretébe

A magyar légiósokat tekintve jó hírekért most elsősorban a tengerentúlra kell mennünk, még ha a végeredmények nem is tették mindig boldoggá honfitársainkat. Kezdjük Gazdag Dániellel: az MLS-ben szereplő Philadelphia Union bejutott az észak-és közép-amerikai konföderáció (CONCACAF) Bajnokok Ligájának negyeddöntőjébe, miután a gól nélküli első mérkőzés után 4-0-ra megnyerte a visszavágót a salvadori Alianza ellen. A magyar válogatott játékos a második félidő elején fejjel bevette a kaput, viszont lesről, így végül nem adták meg. Érvényes gólt azonban így is szerzett, a 62. percben büntetőből talált be. Gazdagot a 84. percben, 3-0-s állásnál cserélték le.

A hét végén a Philadelphia magyar idő szerint vasárnap hajnalban a Montréal FC vendége volt, és Gazdag Dániel ezúttal az előkészítésben jeleskedett. Az előző évadban 22 gólt jegyzett magyar támadó csapata mindkét góljánál a gólpasszt megelőző átadást adta. A 74. percben 2-1-es vezetésnél cserélték le, ez pedig, mint később kiderült, alaposan visszaütött: a Montréal előbb egyenlített, majd a 98. percben a győzelmet is megszerezte.

An ideal start to the second half. 👌



Sallói Dániel góljával szerzett vezetést a Sporting Kansas City az FC Dallas otthonában. A mérkőzés 11. percében sült el a magyar támadó lába: a jelenlegi idényben az első gólját szerző Sallói lövése egy védő lábán gellert kapva védhetetlenül csapódott a kapuba. Az álomszerű kezdés után viszont rémálomszerűen alakult a találkozó: a Dallas előbb egyenlített, majd a hazaiak kapusa (újrarúgással együtt) kétszer is megfogott egy kansasi tizenegyest. A kegyelemdöfést Ferreira gólja jelentette a 84. percben, a Dallas így otthon tartotta a három pontot, míg a Sallóiék továbbra is nyeretlenek a jelenlegi idényben.

Dél-Koreában az Ulszan Hyundai 3-0-ra lelépte a Suwan FC-t, Ádám Martin a 83. percben állt be a győztes csapatba. Visszatérve Európába, itt sajnos több rossz történt a légiósainkkal, mint jó. Essünk túl az utóbbin: az AZ Alkmaar az idegenben aratott 2-1-es siker után otthon is legyőzte 2-1-re az olasz Laziót, és ezzel nyolc közé jutott az Európa-konferencialigában, Kerkez Milos végig a pályán volt. A csapata vasárnap este a Twente vendégeként játszott a holland élvonalban, 2-1-re kikapott, a magyar válogatott védő kezdett és 61 percet kapott az edzőjétől.

A legtöbb magyart az egész világon az RB Leipzig alkalmazza, közülük Gulácsi Péter jó ideje sérült, és így kimaradt a nagy szégyenből: a lipcseiek Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkal a fedélzeten 7-0-ra kaptak ki idegenben a Manchester Citytől, és ezzel persze kiestek a Bajnokok Ligájából. A kínjaikat csak fokozta, hogy szombaton a Bundesligában vereséget szenvedtek a kiesés ellen harcoló Bochum otthonában is. Szoboszlai az utolsó percekben parádés szólóval rukkolt elő, de csapattársa, Andre Silva elrúgta előle a labdát a kapufára, így maradt az 1-0-ás hazai győzelem.

André Silva doit être emprisonné à vie. 😤 pic.twitter.com/HEtbAVwQcy — Szoboszlai FR 🇫🇷 (@SzoboszlaiFR) March 18, 2023

Az Union Berlin a sérült Schäfer Andrást nélkülözve kapott ki a belga Union Saint-Gilloise otthonában 3-0-ra, és ezzel búcsúzott az Európa-ligától, akár csak a Freiburg, amely hazai pályán 2-0-ra kikapott a Juventustól, Sallai Roland a 62. percben állt be. Ami pedig a hétvégi bajnokikat illeti, a berliniek 2-0-ra megverték a Frankfurtot, a Freiburg pedig a Mainz vendége volt, és a 96. percben bukta el a győzelmet, a vége 1-1 lett, Sallai Roland pedig nem állt be. A német másodosztályban a Hamburg 0-0-ra végzett a Holstein Kiellel, Németh András a 74. percben állt be a hazai csapatba.

A török Fenerbachce Szalai Attilával a védelemben 1-0-ra legyőzte ugyan a Sevillát az Európa-ligában, ám összesítésben a spanyolok 2-1-re jobbak voltak. Vasárnap a török bajnokságban a Fener az Alanyaspor vendége volt, és a sárga lapjai miatt hiányzó magyar hátvéd nélkül a hajrában szerzett gólokkal 3-1-re nyert. Szabó Bálint csapata, az Antalyaspor az Adana Demirspor vendégeként kapott ki 2-0-ra, a magyar futballista a kispadot koptatta.