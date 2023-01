Gareth Bale végre azt teheti, amit igazán szeret – golfozik

Ahogy azt a Gareth Bale visszavonulásáról írt cikkünkben megjósoltuk, a walesi klasszis tényleg golfozónak áll. Hogy ez a sport régóta a hobbija, arról legkésőbb 2019-ben mindenki értesülhetett, amikor a magyar válogatott ellen megnyert, Eb-kijutást ért meccs végén egy olyan zászlót maga elé tartva ünnepelt társaival, amelyre az volt írva, hogy: „Wales. Golf. Madrid. In that order”, azaz Wales. Golf. Madrid. Ebben a sorrendben.

Ezen akkori klubja, a Real Madrid szurkolói természetesen kiakadtak, de Bale a tavalyi távozásáig nem igazán törte magát, hogy visszalopja magát a szívükbe. Az évek óta motivációját vesztett, egykor átigazolási világrekordot tartó szélső 2022-ben az Egyesült Államokba igazolt, ám a Los Angeles Galaxyban töltött ideje is tiszavirág-életűnek bizonyult a visszavonulása januári bejelentésével.

A Southampton és a Tottenham színeiben is megfordult, 111-szeres walesi válogatott Bale most már tényleg az igazi szenvedélyének hódolhat, ami minden jel szerint már nem a futball, hanem a golf.

– Örömmel jelentem be, hogy játszani fogok az AT&T Pebble Beach Pro-Am-versenyen a következő hónap elején – írta Gareth Bale Instagram-oldalára.

A február 2. és 5. között zajló kaliforniai eseményen 156 profi és ugyanennyi amatőr golfozó indul, a profiknál ott lesz többek között a US Open-győztes Matt Fitzpatrick is. A kilencmillió dollár összdíjazású PGA-tornán Bale olyan hírességekkel is találkozik majd, mint a színész Bill Murray, valamint az énekes Macklemore.

Borítókép: Gareth Bale futballkarrierje már a múlté (Fotó: MTI/AP/Manu Fernández)