A Szeged a végsőkig kivár Bánhidi Bence játékával kapcsolatban

– Még soha nem játszott a Szeged és a Veszprém a Bajnokok Ligájában. Van ennek bármilyen jelentősége a felkészülés szempontjából?

– Nem hiszem, mentálisan biztosan nem jelent eltérést a korábbiakhoz képest. A játékosok tisztában vannak azzal, hogy telt ház előtt lépnek pályára a legnagyobb hazai riválisuk ellen. Erre minden évben van példa, a többség már hozzászokott az ilyen magas hőfokú mérkőzésekhez. Ugyanabban a mederben zajlott a felkészülés, mint a korábbi, Veszprém elleni mérkőzések előtt.

– Minden komoly rangadó előtt elhangzik, hogy az apró részletek dönthetik el a meccset. Ez érvényes a mai meccsre is?

– Szerintem alapvetően igen. A két csapat ismeri a másik alaptaktikáját, az erősségeit, és ennek megfelelően építi fel a saját tervét, forgatókönyvét a mérkőzésre. Különösen nagy meglepetésekkel nemigen lehet előrukkolni, de lehet néhány apróság, ami eldöntheti a párharcot.

– Például a sérültek állapota. Komoly veszteség lehet a veszprémi oldalon, ha Vlagyimir Cupara nem épül fel a mai meccsre. El tudja képzelni, hogy a szegedi kapus öccse, a fiatal Mikler Krisztián is szerepet kaphat?

– Ezzel nem szeretnék foglalkozni, ezt majd a Veszprém szakmai stábja eldönti. Hozzáteszem, ismerem Mikler Krisztián képességeit, láttam már őt védeni a juniorbajnokságban a Szeged korosztályos csapata ellen. A hivatalos nevezés után kiderül, Cupara tudja-e vállalni a játékot vagy elképzelhető-e a két Mikler testvér mérkőzése egymás ellen. A sport néha produkál különleges helyzeteket, habár ez nem is tekinthető annak, amennyiben a kosárlabdában és a labdarúgásban is előfordult már hasonló eset, amikor két családtag, testvér egymás ellen játszott.

Egyelőre a szegedi meccs van a célkeresztben. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

– És mi a hivatalos információ a szegedi sérültek állapotáról? Bánhidi Bence és Matej Gaber vállalja a játékot?

– Hadd kanyarodjak vissza Miklerhez, Rolandhoz. A világbajnokságon megsérült az ujja, nem volt teljesen egészséges, és még most sem az. Barcelonában ugyanakkor csak rá számíthattunk a kapusposzton, Mirko Alilovic ugyanis betegeskedett. Miklernek áldozatot kellett hoznia a saját csapatáért, és ő ezt megtette. Bánhidi Bence és Matej Gaber szerepeltetése csak a hivatalos nevezés előtt dől el.