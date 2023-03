Az olasz válogatott ezúttal is túl nagy falat volt a mieinknek

A tavalyi világbajnokságon Olaszország férfi-vízilabdaválogatottja törte össze a mieink arról szőtt álmait, hogy hazai közönség előtt dobogóra állhassanak. A dél-európaiak a negyeddöntőben 11-10-re győzték le a magyar nemzeti csapatot, aztán egészen a fináléig meneteltek (ahol Spanyolország jobbnak bizonyult náluk), az akkoriban Märcz Tamás vezette válogatottnak pedig csak a hetedik hely jutott.

Ezúttal a Világkupa zágrábi selejtezőjében találkozott egymással a két együttes. Manhercz Krisztián révén a magyarok szereztek vezetést a pénteki mérkőzésen, amely kiegyenlített csatát hozott a nagyszünetig: egyaránt 2-2-vel ért véget az első két negyed. Varga Zsolt tanítványai – a sormintát folytatva – a harmadikban is kétszer találtak be, az olaszok azonban megrázták magukat, és meg sem álltak öt gólig. Innen már nem volt visszaút a mieink számára. Habár az utolsó negyedben két gólt is ledolgoztak a hátrányukból, a harmadik ezúttal is hiányzott, így a magyar válogatott 9-8-ra kikapott az olasztól, és visszacsúszott az A csoport harmadik helyére. Továbbjutást csak az első kettő ér, mivel a harmadik pozíciót a világkupa döntőjének házigazdájaként (Los Angeles) az amerikaiak kapják meg.

Világkupa, selejtező, A csoport:

Magyarország–Olaszország 8-9 (2-2, 2-2, 2-5, 2-0)

Gólszerzők: Vigvári Ve., Burián 2-2, Manhercz, Vismeg, Vámos, Angyal 1-1, ill. Bruni 3, Di Fulvio 2, Echenique, Damonte, Di Somma, Fondeli 1-1

A csoport állása: 1. Horvátország 4 pont (28-21), 2. Olaszország 4 (22-15), 3. Magyarország 2 (18-15), 4. Amerikai Egyesült Államok 2 (27-27), 5. Japán 0 (18-26), 6. Franciaország 0 (13-22)

A magyar válogatott további programja:

március 11., 20.30: Japán–Magyarország

március 13., 18.30: Egyesült Államok–Magyarország

március 14., 18.30: Magyarország–Horvátország

Borítókép: Nem sikerült visszafogni az olaszokat (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)