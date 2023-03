Erling Haaland ellen nyomozást indított a manchesteri rendőrség

Roppant óvatlannak bizonyult Erling Haaland. A Manchester City március 14-én többek között az ő öt góljával ütötte ki a Bajnokok Ligájából a német RB Leipziget, másnap viszont a norvég csodacsatár igen nagyot hibázott: vezetés közben a mobilját használta. A The Sun című bulvárlap szerezte meg azt a felvételt, amelyen jól látszik, hogy Erling Haaland a 130 millió forint értékű Rolls Royce-át vezeti Manchester New Islington negyedében, és gurulás közben a telefonját nyomkodja.

Erling Haaland caught using phone while driving £300k Rolls-Royce https://t.co/CIdpxdAkYc pic.twitter.com/At0YM1us73 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 27, 2023

A város rendőrsége a lap kérdésére megerősítette: tudnak az esetről, és a kép alapján nyomozást is folytatnak az ügyben. Angliában az ilyen esetekben nem ismernek kegyelmet, tavaly május óta hozzá sem érhet a készülékhez az, aki vezet. Akár bírósági tárgyalás is lehet az ügyből ezerfontos büntetéssel, de szerencsés esetben a vétkes megúszhatja hat büntetőponttal és kétszáz font befizetésével. Ugyanakkor ha a vezető engedélye két évnél fiatalabb, akkor be is vonhatják azt.