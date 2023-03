Liu Shaolin Sándor kínaiként banális ok miatt marad le a világbajnokságról

A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) honlapján már elérhető a benevezett versenyzők névsora, s a kínai csapatban Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor nevét sem láthatjuk. Előbbiét persze nem is láthatnánk, hiszen a testvérek hiába vették fel titokban a kínai állampolgárságot, s hiába adott nekik zöld jelzést a távozáshoz a magyar szövetség, az ISU szabályai szerint országváltás esetén egy évet ki kell hagyniuk az érintetteknek. Márpedig a most 24 éves Liu Shaoang tavaly azután, hogy a pekingi téli olimpián egy aranyat (500 méter) és két bronzot (1000 méter, vegyes váltó), rész vett a montreali világbajnokságon is, ahol négy aranyat (összetett, 500, 1000 és 1500 méter) gyújtött be, így a kétszeres olimpiai bajnoknak – hiszen 2018-ban, Phjongcshangban a magyar férfiváltóval is győzött – még nem járt le az egyéves kényszerszünete. Liu Shaolin Sándornak viszont igen, hiszen ő legutóbb a tavalyi olimpián versenyzett, ahol ő is benne volt a bronzérmes vegyesváltónkban. S persze arra is emlékezhetünk, hogy 1000 méteren a döntőben ő haladt át elsőként a célvonalon, de kizárták. Így neki egy olimpiai aranya van, a 2018-as férfiváltónkkal.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor búcsút intettek Fotó: MTI/Kovács Tamás

A tavaly év végi, valamint az idei első világkupa-versenyeken még ő sem vehetett részt, s arról nincs információnk, hogy jelenleg milyen edzettségi állapotban van. A Sportal.blikk.hu cikke viszont arról árulkodik, hogy ő megcélozta a vb-részvételt. A portának Burján Csaba nyilatkozott, aki ugyancsak tagja volt a 2018-ban a téli olimpiák első magyar aranyérmét szerző váltónknak.

Liu Shaolin peches esete

– Beszéltem velük, és Shaolin már ott is lehetne a vb-n, de azt mesélte, hogy valamilyen adminisztrációs ügy miatt végül lecsúsztak a kínaiak a nevezéséről. Úgyhogy ez az oka annak, hogy továbbra is várni kell a bemutatkozásra – árulta el Burján Csaba.

A 27 éves Liu Shaolin Sándor bizonyosan azért is szívesen elment volna Szöulba, mert a két vb-címe közül az elsőt ott szerezte, 2016-ban 500 méteren nyert a dél-koreai fővárosban.