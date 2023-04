A Liu fivérek nyolc hónap után szólaltak meg újra magyarul

A ma véget ért kínai nemzeti bajnokság után Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang nyolc hónap után szólalt meg újra magyarul, legalábbis ami a közösségi médiát illeti.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor Forrás: Instagram/shaolinliu

A bajnokságon Liu Shaoang 1000 méteren arany-, 1500-on bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándor 1000-en ezüstöt, 500-on bronzot szerzett. A slusszpoén a mai 1000 méter volt, amely tehát a fivérek kettős győzelmét hozta.

Három nyelven üzentek a Liu fivérek

„Köszönjük azoknak, akik eddig is szurkolnak nekünk!” – írta magyarul Liu Shaolin Sándor a Facebookon és az Instagramon, három fotót is csatolva a bejegyzéséhez.

Előtte kínai és angol nyelven is üzent, néhány szóval bővebben. A kínai bejegyzésben az is szerepel, minden erejével azon lesz, hogy segítse Tiencsin város csapatát, és bízik benne, lesz lehetősége arra, hogy a nemzetközi versenyeken is dicsőséget szerezzen az oroszágnak.

„Köszönjük a sok támogatást, folytatjuk a kemény munkát. Megtiszteltetés lesz hazánkat képviselni!” – ez az angol nyelvű változat.

Liu Shaolin Sándor elégedett lehet a kínai nemzeti bajnokság után Forrás: Instagram/shaolinliu

Liu Shaolin Sándor ezt megelőzően tavaly augusztus 8-án posztolt az Instagramon:

„15 év közös munka, sok kihívás, sok nehézség, de még több felejthetetlen pillanat és siker. Lina a sport mellett az életre is nevelt minket, amiért a legnagyobb szeretettel és feltétel nélküli bizalommal állunk hozzá. Az eddig közösen felépített utat szeretnénk folytatni, ezért úgy döntöttünk az idei felkészülést is együtt kezdjük el. Most egy darabig távol leszünk, de természetesen mindenhol aktívak maradunk, és hamarosan találkozhattok velünk!” – de ekkor még csak arról volt szó, hogy a fivérek Kínába edzeni mennek, a válogatottunkat elhagyó, s a kínai válogatott vezetőjévé kinevezett Csang Csing Linát követve.

Az év végén azonban kiderült, hogy ennél jóval többről, országváltásról van szó.

Liu Shaoang egyelőre csak az Instagramon jelentkezett, gyakorlatilag ugyanazokkal a mondatokkal, mint bátyja. A kínai bejegyzéseiket azért nem hasonlítottuk össze betűről betűre…

Borítókép: Az 1000 méteres távon Liu Shaoang arany-, Liu Shaolin Sándor ezüstérmes lett (Forrás: Instagram/shaolinliu)