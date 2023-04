Kettős győzelem a Liu fivérektől és országos csúcs Pekingben – már kínaiként

A kínai nemzeti bajnokságon 1500 méteren Liu Shaoang bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándor pedig a hatodik helyen zárt Tiencsin város színeiben, ebben a 14 milliós lakosságú városban telepedtek le. 500-on Liu Shaolin szerzett bronzot, öccse pedig a szám olimpiai bajnokaként negyedik lett, vagyis a fivérek mindkét távon egyaránt döntősök voltak az erős mezőnyben. A mai zárónapon pedig az 1000 méter még jobban sült el számukra, hiszen ezt Liu Shaoang nyerte meg, bátyja pedig a dobogó második fokára állhatott. Liu Shaolin Sándor pedig még az elődöntőben 1:22,490 perces idővel megdöntötte a kínai országos csúcsot is. (Van olyan kínai portál, anelyen öccsének adják a csúcsjavítást, és először mi is ennek hittünk...) S ami még érdekesebb: a magyar csúcsot Liu Shaoang 1:23,021-gyel tartja, vagyis Liu Shaolin ma ennél jobb időeredményét ért el. A világcsúcs amúgy 1:20,875, ezt egy dél-koreai versenyző jegyzi. (Mivel a short track 1000 méteren taktikai verseny, ez inkább csak játék a számokkal, de mindenképpen érdekes játék.) Ma a döntőben Liu Shaoangnak 1:26,082 is elég volt a kínai bajnoki aranyhoz. Liu Shaolin Sándor 1:26,189-cel lett második, miután a másodikként célba érkezett versenyzőt kizárták.

Liu Shaoang a 84-es, Liu Shaolin Sándor a 83-as sisakban versenyzett

Liu Shaoang már kínai melegítőben:

– Édesapám Tiencsinből származik, örülök, hogy a szülővárosát képviselhetem. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar visszatérhetek a 2022-es olimpia színhelyére versenyezni. Ez a verseny legfőképpen azt a célt szolgálta számunkra, hogy visszaszerezzük a versenyrutint. Az 1000 méteren elért arany és az ezüst után természetesn nagyon elégedettek vagyunk, folytatjuk az edzéseket, és a lehető leghamarabb újra versenyezni szeretnénk mindketten – nyilatkozta Liu Shaolin Sándor, aki legutóbb tavaly februárban ugyanebben a pekingi csarnokban versenyzett a téli olimpián. A magyar vegyesváltóval akkor bronzérmes lett, 1000 méteren a döntőben hiába haladt át elsőként a célvonalon, kizárták.