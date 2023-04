A magyar válogatott kétgólos hőse: Otthon egy másik földrészen + videó

Pat Cortina előre tekintett a Svédország elleni szombati mérkőzésre is.

– A svédek elleni valószínűleg nehezebb dolgunk lesz, ám mi is jobbak lehetünk szombaton, sőt, jobbnak is kell lennünk. Sokszor nem vigyáztunk a korongra, ezen változtatnunk kell, illetve azon is, ha elveszítjük a korongot, akkor ne álljunk meg, hanem korcsolyázzunk vissza – mondta a kapitány.

Huszák Alexandra: vezérszurkolóból kulcsjátékos

Huszák Alexandra volt a mérkőzés hőse, két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Ami azért bravúr, mert a HKB csatára februárban csuklótörtést szenvedett. A Magyar Jégkorong-szövetségnek adott videóinterjúban felidézte az elmúlt két hónapot. Néhány hete még azt gondolta, a vb alatt ő lesz a magyar válogatott legnagyobb szurkolója, ám a rehabilitáció rekordgyorsasággal haladt, teljesen felépült a világbajnokság rajtjára.

– Hálás vagyok az orvosoknak, a fiziósoknak, a gyógytornászoknak, mindenkinek, aki kicsit is hozzátett ahhoz, hogy itt lehetek – mondott köszönetet Huszák Alexandra a neki nyújtott segítségért.

Nagyon sokat jelent nekem, hogy viselhetem a címeres mezt és ilyen csapattársakkal játszhatok. Jól esik a szívemnek, hogy így sikerült visszatérni

– folytatta, hozzátéve, nem elmélkedik azon, hogy hány százaléklos formában van, ugyanúgy teszi a dolgát, mint bárki más a csapatban. A meccs során egyszer ráesett a vállára, de ez nem fogja hátráltatni, ott lesz a csapatban a svédek ellen is. Huszák Alexandrát is megérintette a hangulat, a szurkolók támogatása.

Az egész csapat nevében szeretném megköszönni, hogy ennyien kilátogattak a mérkőzésünkre. Kicsit olyan érzésünk volt itt, egy másik földrészen, mintha amúgy ott játszottunk volna, hiszen végig zúgott a Ria, ria, Hungária

– mondta meghatottan a magyar hokis.

Íme, a teljes interjú videón:

Női jégkorong-világbajnokság, B csoport:

Magyarország–Franciaország 4-2 (2-0, 1-0, 1-2)

A magyar csapat gólszerzői: Huszák (6., 38.), Metzler (12.), Dabasi (53.)

A csoport állása: 1. Finnország 3 pont/1 mérkőzés (14-1), 2. Németország 3/1 (6-2), 3. Magyarország 3/1 (4-2), 4. Svédország 0/1 (2-6), 5. Franciaország 0/2 (3-18).

Az ötös első három helyezettje a negyeddöntőbe jut, az utolsó kettő pedig kiesik a divízió I/A-ba.

A magyar válogatott további vb-programja (magyar idő szerint):

szombat, 17.00: Magyarország–Svédország

hétfő, 17.00: Magyarország–Finnország

kedd, 17.00: Magyarország–Németország

Borítókép: Huszák Alexandra mesésen tért vissza a sérülésből (Fotó: MJSZ/Barry McCluskey)