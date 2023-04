Ez ám a kuriózum: A csoportos magyar hokis testvérpár

Érdekesség, hogy a 20 éves játékos 22 éves bátyja, Horváth Milán, a Fehérvár bekkje is a világbajnokságra készül, helyesebben egyelőre arra, hogy bekerüljön a férfi vb-csapatba. Horváth Milán és Imola lehet a magyar jégkorong első testvérpárja, akik A csoportos világbajnokságon szerepelnek.

A magyar válogatott legismertebb játékosa, Garát-Gasparics Fanni is nagyon várja már a vb-rajtot, de ő nem csak erről beszélt, hanem arról is, az hajtja az életben – nem csak a jégkorongban, hanem a tanulásban is –, hogy egyre jobb is jobb legyen. A gólerős csatár nagy vágya, hogy ott lehessen a 2026-os téli olimpián, Milánóban, avagy Cortina d'Ampezzóban. A magyar szövetségi kapitány városában, ahogy ő is fogalmazott. Ezért bizony érdemes megfeszülni...

A magyar válogatott vb-programja (magyar idő szerint):

Április 7., 1.00: Magyarország–Franciaország

Április 8., 17.00: Magyarország–Svédország

Április 10., 17.00: Magyarország–Finnország

Április 11., 17.00: Magyarország–Németország

A magyar válogatott kerete Kapusok: Bogáti Bianka (HKB), Németh Anikó (MAC Budapest), Révész Zsuzsa (DEAC JA) Hátvédek: Baker Taylor (Montreal Force, kanadai), Faggyas Lilla (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Knee Sarah (KalPa, finn), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (University of St. Thomas, amerikai), Tóth Enikő (BJA) Csatárok: Dabasi Réka (Metropolitan Riveters, amerikai), Garát-Gasparics Fanni (Metropolitan Riveters, amerikai), Gondos Tamara (MAC Budapest), Horváth Imola (MAC Budapest), Huszák Alexandra (HKB), Jókai-Szilágyi Kinga (MAC Budapest), Kreisz Emma (Stanstead College, kanadai), Metzler Regina (OHA, kanadai), Pázmándi Zsófia (OHA, kanadai), Rónai Alexandra (MAC Budapest), Seregély Míra (University of Maine, amerikai), Strobl Lara (HKB), Szamosfalvi Petra (HKB), Williams Hayley (Dinamo-Neva, orosz) Tartalékok: Báhiczki-Tóth Boglárka (MAC Budapest), Koncz Boglárka (MAC Budapest), Mozolai Berta (BJA)

A világbajnokságról érdekességeket, interjúkat az alábbi linken hallhatnak: https://origosport.live/

Borítókép: Egységben az erő (Fotó: MJSZ)