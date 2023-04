Pat Cortina lányai ismét nekimennek a világ legjobbjainak

A szövetségi kapitány ugyanúgy a jól ismert és népszerű Pat Cortina, akinek a részvétele sokáig bizonytalan volt a tornán. Még ha ő nem is feltétlenül így érzi, örülhetünk neki, hogy a klubcsapata, a Riessersee a negyeddöntőben kiesett a német Oberligában, így Cortina már meg is érkezett Kanadába. Sokáig kérdéses volt még a szintén kulcsember Huszák Alexandra szereplése, aki február elején csuklótörést szenvedett, de szerencsére hamar felépült, a napokban a már a tengerentúlon rendezett két felkészülési meccsen, Japán és Németország ellen játszhatott is. Japánt amúgy hosszabbításban legyőzték a mieink, a németektől viszont kikaptak, ami után Odnoga Lotti adott helyzetjelentést.

– Jó volt a németekkel játszani, noha nem úgy sikerül, ahogy terveztük. Sok dolgot kell még kijavítani a hátra lévő napokban, főleg a korongkihozatalt. Tavaly is a németekkel játszottunk két felkészülési meccset, mindkettőt elvesztettük, a vb-n élesben viszont sikerült nyerni. Ebből kiindulva most is jóra számíthatunk.

A csoportban mindenki egy szinten van, minden meccsen százhúsz százalékot kell hozni, s ha a saját játékunkat nyújtjuk, az bőven elég lesz a bennmaradáshoz és a továbbjutáshoz – összegzett a 24 éves csatár.

Egészséges önbizalom. Mi mást kívánhatnánk, ennek szellemében teljesítsék a magyar lányok a céljukat.

A magyar válogatott vb-programja (magyar idő szerint):

Április 7., 1.00: Magyarország–Franciaország

Április 8., 17.00: Magyarország–Svédország

Április 10., 17.00: Magyarország–Finnország

Április 11., 17.00: Magyarország–Németország

A magyar válogatott kerete Kapusok: Bogáti Bianka (HKB), Németh Anikó (MAC Budapest), Révész Zsuzsa (DEAC JA) Hátvédek: Baker Taylor (Montreal Force, kanadai), Faggyas Lilla (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Knee Sarah (KalPa, finn), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (University of St. Thomas, amerikai), Tóth Enikő (BJA) Csatárok: Dabasi Réka (Metropolitan Riveters, amerikai), Garát-Gasparics Fanni (Metropolitan Riveters, amerikai), Gondos Tamara (MAC Budapest), Horváth Imola (MAC Budapest), Huszák Alexandra (HKB), Jókai-Szilágyi Kinga (MAC Budapest), Kreisz Emma (Stanstead College, kanadai), Metzler Regina (OHA, kanadai), Pázmándi Zsófia (OHA, kanadai), Rónai Alexandra (MAC Budapest), Seregély Míra (University of Maine, amerikai), Strobl Lara (HKB), Szamosfalvi Petra (HKB), Williams Hayley (Dinamo-Neva, orosz) Tartalékok: Báhiczki-Tóth Boglárka (MAC Budapest), Koncz Boglárka (MAC Budapest), Mozolai Berta (BJA)

A világbajnokságról érdekességeket, interjúkat az alábbi linken hallhatnak: https://origosport.live/

Borítókép: Pat Cortina és a női válogatott. Ragaszkodnak egymáshoz (Fotó: MJSZ)