Lebukott két celeb a drog miatt

A zéró toleranciának van létjogosultsága – jelentette ki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth László arról is beszélt, hogy a drogliberalizáció több problémát okoz a világban, mint amennyit megold.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 23. 8:35
Magyarországnak még van esélye arra, hogy megállítsa a kábítószeripart, fontos cél, hogy csökkentsük a kábítószer elérhetőségét – mondta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kossuth rádió vasárnap reggeli műsorában. Horváth László hangsúlyozta: világossá vált, hogy a nyugat-európai liberalizációs megengedő politikák nem vezetnek sehová.

Budapest, 2025. november 13. Horváth László fideszes országgyűlési képviselő beszédet mond a Procter & Gamble beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. november 13-án. Több mint 72 milliárd forintnyi beruházást hoz Gyöngyösre és Csömörre a napi fogyasztási cikkeket gyártó amerikai Procter & Gamble. MTI/Soós Lajos
Horváth László (Fotó: MTI)

A kormánypárti politikus német és francia példát említve elmondta: a német egészségügyi miniszter szerint a tavaly náluk bevezetett liberalizációs törvény több problémát okozott, mint amennyit megoldott, a franciák pedig nyáron, amikor egy nagyon szigorú törvényt hoztak, kijelentették, hogy Franciaország a kábítószer csapdájába esett.

– Nagyon fontos célunk, hogy a kábítószer fizikai elérhetőségét radikálisan csökkentsük, mert akkor csökken a fogyasztás is, és akkor csökken az új belépők száma. A prevenciónak egy nagyon fontos része, hogy ne legyen új belépő – fogalmazott a kormánybiztos, hozzátéve,

a zéró toleranciának van létjogosultsága, Magyarországnak még van esélye arra, hogy megállítsa a kábítószeripart.

Arra a műsorvezetői felvetésre, miszerint több ismert zenésznél felmerült a kábítószerezés gyanúja, Horváth László úgy reagált: az alaptörvény szerint a kábítószer népszerűsítése is tilos Magyarországon, és nem lehet szó nélkül amellett elmenni, amit a magyar előadók, a népszerűségükkel visszaélve, ezen a területen művelnek. A fiatalok sokszor találkoznak ezeknek az előadóknak a különböző tartalmaival, amit ők mondanak, azt több százezer fiatal követi, lemásolja, tehát a népszerűség és a tehetség nem felment, hanem felelősséget ad.

Az elmúlt több mint fél évben 8300 büntetőeljárás indult és két celeb „akadt fent”,

tehát aki erre azt mondja, hogy itt hajtóvadászat folyik a celebek ellen, nem vesz tudomást a tényekről – jelezte a kormánybiztos. Horváth László a szórakozóhelyekre vonatkozó törvényi szigorításról szólva hangsúlyozta: a zéró tolerancia vonatkozik mindenkire és minden helyszínre.

A rendőrség azért kapta azt a lehetőséget, hogy gyanú esetén kezdeményezhesse egy üzlet bezárását és ne legyen bűnismétlés. A kormánybiztos ugyanakkor megjegyezte, ha egy nyomozás szálai egy szórakozóhelyre vezetnek, akkor a rendőrségnek itt is fel kell lépnie, másrészt a közönségnek tudnia kell, hogy miért lett bezáratva az üzlet.

A kábítószer-élvezők gyógykezeléséről azt mondta: szélesedik azon szakmai, társadalmi és egyházi szereplők köre, akik rehabilitációval és prevencióval foglalkoznak, de itt is új és korszerű utakat kell találni. Horváth László kiemelte: nagyon fontos a társadalmi tudatosság kérdése,

az elsődleges védvonal a család, a következő pedig az iskola, mert már az iskolába is beküldenek terjesztőket, sokszor fiatalkorú diákok a terjesztők az iskolában.

– Segítséget akarunk adni a tanároknak ahhoz, hogy felismerjék a kábítószer jelenlétét, fajtáit, fogyasztásának tüneteit az iskolában, tudják, milyen szakemberhez kell fordulni ilyen esetben, tehát megyünk lépésről lépésre, szélesítjük a társadalmi összefogást és tudatosságot – húzta alá a kormánybiztos. Emlékeztetett: a múlt héten alakult meg a kábítószer-ellenes települések szövetsége Miskolcon, az alapító tagok megbeszélésén pedig az is kiderült, hogy mindenkinek van valamilyen jó gyakorlata, ilyen például a miskolci seriffrendszer vagy a gyöngyösi városrendészet működése. Ezzel nem egy hivatal vagy intézmény jött létre, hanem egy mozgalom indult el – tette hozzá.

– Szeretnénk, hogyha ezeket a jó gyakorlatokat kicserélnék egymás között, közösen gondolkodnának, és legfőképpen azt, hogy cselekednének – fogalmazott Horváth László, aki végül azt mondta: cselekvésre van szükség és új szemlélettel kell a helyi közösségek droggal szembeni védekező, elutasító és ellenálló képességét megerősíteni.


Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

