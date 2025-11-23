Lebukott két celeb a drog miatt

Magyarországnak még van esélye arra, hogy megállítsa a kábítószeripart, fontos cél, hogy csökkentsük a kábítószer elérhetőségét – mondta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kossuth rádió vasárnap reggeli műsorában. Horváth László hangsúlyozta: világossá vált, hogy a nyugat-európai liberalizációs megengedő politikák nem vezetnek sehová.

Horváth László (Fotó: MTI)

A kormánypárti politikus német és francia példát említve elmondta: a német egészségügyi miniszter szerint a tavaly náluk bevezetett liberalizációs törvény több problémát okozott, mint amennyit megoldott, a franciák pedig nyáron, amikor egy nagyon szigorú törvényt hoztak, kijelentették, hogy Franciaország a kábítószer csapdájába esett.

– Nagyon fontos célunk, hogy a kábítószer fizikai elérhetőségét radikálisan csökkentsük, mert akkor csökken a fogyasztás is, és akkor csökken az új belépők száma. A prevenciónak egy nagyon fontos része, hogy ne legyen új belépő – fogalmazott a kormánybiztos, hozzátéve,

a zéró toleranciának van létjogosultsága, Magyarországnak még van esélye arra, hogy megállítsa a kábítószeripart.

Arra a műsorvezetői felvetésre, miszerint több ismert zenésznél felmerült a kábítószerezés gyanúja, Horváth László úgy reagált: az alaptörvény szerint a kábítószer népszerűsítése is tilos Magyarországon, és nem lehet szó nélkül amellett elmenni, amit a magyar előadók, a népszerűségükkel visszaélve, ezen a területen művelnek. A fiatalok sokszor találkoznak ezeknek az előadóknak a különböző tartalmaival, amit ők mondanak, azt több százezer fiatal követi, lemásolja, tehát a népszerűség és a tehetség nem felment, hanem felelősséget ad.

Az elmúlt több mint fél évben 8300 büntetőeljárás indult és két celeb „akadt fent”,

tehát aki erre azt mondja, hogy itt hajtóvadászat folyik a celebek ellen, nem vesz tudomást a tényekről – jelezte a kormánybiztos. Horváth László a szórakozóhelyekre vonatkozó törvényi szigorításról szólva hangsúlyozta: a zéró tolerancia vonatkozik mindenkire és minden helyszínre.

A rendőrség azért kapta azt a lehetőséget, hogy gyanú esetén kezdeményezhesse egy üzlet bezárását és ne legyen bűnismétlés. A kormánybiztos ugyanakkor megjegyezte, ha egy nyomozás szálai egy szórakozóhelyre vezetnek, akkor a rendőrségnek itt is fel kell lépnie, másrészt a közönségnek tudnia kell, hogy miért lett bezáratva az üzlet.