2025. 11. 21. 13:01
A baloldalnak és Soros hálózatának szemmel láthatóan nem tetszik, hogy a kormány kemény kézzel lép fel a drog ellen – írta közösségi oldalán Horváth László. A drogügyi miniszteri biztos közölte, a drogpárti aktivisták már ott tartanak, hogy polgári ellenállásra buzdítanak a rendőrségi razziák ellen, és támadják a kormány határozott drogellenes intézkedéseit.

A kormány drogellenes fellépése nem tetszik a baloldalnak és Soros György hálózatának sem (Forrás: Shutterstock)

– A kábítószer-használat mellett érvelő baloldali Juhász Péter barátja – a magát „drogriporternek” nevező, valójában nettó drogpromóter –  már utcai akciókat szervez a „drogháború” ellen, a Soros által finanszírozott Amnesty International pedig a kormány drogellenes fellépését támadja. Mindez csak egy dolgot jelent: jó irányba haladunk – sorolta Horváth László, aki egyben azt is tisztázta:

Igen, ki akarjuk söpörni a drogot Magyarországról, a falvainkból és a városainkból. Igen, ki akarjuk söpörni a szórakozóhelyekről, az iskolák közeléből és minden olyan helyről, ahol fiatalokra leselkedik.

– Aki részt vesz a drogiparban, aki mérgezi a magyar fiatalokat, aki ebből hasznot húz — az viselje a felelősséget. Pont. És ha az »utcai ellenállást« szervezőknek ez valahogy elkerülte a figyelmét, akkor íme, az alaptörvény: Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése egyaránt tilos. A drogellenes hajtóvadászat folytatódik” – jelentette ki a miniszteri biztos.

A fogyasztóból könnyedén válhat akár gyilkos is

A kormány drogpolitikáját a társadalom több mint 90 százaléka támogatja. Horváth László korábban arról beszélt, nincs „veszélytelen kábítószer”, és az elfogások is azt mutatják, hogy a dílereknél ott van „a teljes étlap”. A legnagyobb veszély a vidékieket és hátrányos helyzetben élőket fenyegeti, a  fiatalok ezekben a térségekben azért drogoznak, mert menőnek tartják azt, de sok helyen a szülők is szerhasználók. 

A politikus szerint most mindenütt a kristály nevű szer az egyeduralkodó, ami nemcsak az egészséget teszi tönkre, hanem megjósolhatatlan reakciókat vált ki a fogyasztóból, így akár gyilkos is lehet. Ez történt a miskei gyemekgyilkosság esetében is.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

