A tűzoltók a biztonságot erősítik, a kormány pedig javítja a munkájukhoz szükséges feltételeket

Az elmúlt időszakban száz új magyar tűzoltóautó állt forgalomba, de elkezdődött egy új ruha- és sisakfejlesztés is – közölte Latorcai Csaba parlamenti államtitkár a Békés vármegyei Gyomaendrődön.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 12:48
A tűzoltók biztonságot adnak, a rómaiak óta társadalmi közbizalom övezi munkájukat, ezért a kormány igyekszik támogatni őket, javítani munkafeltételeiket – mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára pénteken, a Békés vármegyei Gyomaendrődön.

Hévíz, 2025. október 7. Latorcai Csaba, a KDNP alelnöke, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az 1914-ben állított kereszt önkormányzati felújítása és újbóli megáldása alkalmából a hévízi temetőben 2025. október 7-én. MTI/Katona Tibor
Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Latorcai Csaba egy felújított tűzoltóautó hivatalos átadásán elmondta, az elmúlt években 

a civil szervezetek közül a hazai önkéntes tűzoltó egyesületek kapták a legtöbb támogatást, több mint 1,8 milliárd forintot.

Az elmúlt időszakban 100 új magyar tűzoltóautó állt forgalomba, de elkezdődött egy új ruha- és sisakfejlesztés is, amely tovább növeli majd a tűzoltók biztonságát veszélyhelyzetben, emellett igyekeznek a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket is felhasználni, elsősorban az oktatás és a megelőzés során – közölte.

Latorcai Csaba megjegyezte, Magyarországon 105 tűzoltó-parancsnokság, 40 katasztrófavédelmi örs, 60 önkormányzati, 66 létesítményi tűzoltóság és 700 önkéntes tűzoltóegyesület van.

Hozzátette, 2010-ben előfordult, hogy egy tűzoltóautó 40 perc alatt ért ki a helyszínre, ez mára az ország területének 70 százalékán 10, 30 százalékán pedig 25 percen belülre csökkent.

A politikus felidézte, már a rómaiak is azt mondták, „ahol a fájdalom, ott a tűzoltó”. Nemcsak tűznél, hanem „ha jön a víz, ha tombol a szél, ha közlekedési baleset történik”, akkor is ott vannak, és nemcsak a bajban segítenek, hanem a megelőzésben is részt vesznek. Ők voltak a civilség megalapítói is – jegyezte meg.

Az államtitkár úgy fogalmazott, 

a tűzoltók életüket, testi épségüket is veszélyeztetik a mi biztonságunk érdekében, és kulcsfontosságú az a munka és társadalmi összefogás, amely megvalósul a katasztrófák megelőzése, csökkentése és a tűzoltás terén.

Toldi Balázs (független), Gyomaendrőd polgármestere elmondta, a Hunya–Csárdaszállás–Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság egy, korábban a gyulai hivatásos tűzoltóknál szolgált gépjárműfecskendővel gyarapodott, a jármű felújítását a három önkormányzat közösen végezte el. Korábban testvérvárosuktól, a németországi Schönecktől kaptak két gépjárműfecskendőt, amelyek közül egyet eladnak, egy pedig tartalékként szolgálja majd a tűzoltóparancsnokság munkáját, amelynek működési területe mindhárom önkormányzat területére kiterjed.

Felidézte, 1926-ban alapították a gyomaendrődi önkéntes tűzoltóegyletet, amelynek munkáját, eszközparkját ők is igyekeznek folyamatosan fejleszteni, bővíteni. A mostani fejlesztés révén „gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb lesz a vonulás”.

Kiss András, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dandártábornoka elmondta, a most felújított gépjárműfecskendő 2000 óta szolgált Gyulán. A gyomaendrődi parancsnokság személyi feltételei eddig is kiválóak voltak, most a tárgyi feltételek is javultak – tette hozzá.

A tűzoltóautót Czank Gábor plébános szentelte meg.

Borítókép: Tűzoltók a katasztrófavédelem új tűzoltóautóinak bemutatóján a szervezet óbudai oktatási központjában 2023. november 22-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)


