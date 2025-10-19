Rendkívüli

kislánybalesetkórházszárítógép

Kislány szorult egy szárítógépbe + videó

Ausztriában egy 13 éves kislányt bonyolult mentés során szabadítottak ki a szárítógépből, miután beszorult a belső terébe. A gyermek állapota a mentés alatt romlott, kórházba szállították.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 19. 9:15
Ausztriában egy tizenhárom éves kislányt bonyolult mentési akció során kiszabadítottak egy szárítógépből, miután bemászott a belső, szűk terébe. A gyermek bemászott a készülékbe, de nem tudott önállóan kijönni onnan – közölte a bécsi Mödling külvárosi tűzoltóság.

Tűzoltók szabadítottak ki egy szárítóba szorult kislányt (Forrás: Mödling külvárosi tűzoltóság)

Riasztották a mentőket, akik először technikai eszközök használata nélkül próbálták kiszabadítani a lányt. Miután ez nem járt sikerrel, szétszerelték a szárítót, és felnyitották a készülék dobját.

A kislány állapota a mentés során romlott. Fájdalmakra panaszkodott, és szeme folyamatosan lecsukódott

– mondta egy tűzoltó a DPA német hírügynökségnek.

Ezért a mentők hidraulikus ollóval eltávolították a dob utolsó burkolatdarabjait, és kiszabadították a gyermeket.

A kislányt kórházba szállították, ahol a karján, vállán és hasán keletkezett fájdalmakról panaszkodott.

Nem derült ki, hogy miért mászott be a szárítógépbe, és mennyi ideig volt ott, mire a tűzoltóság megérkezett.

Borítókép: Szárítógépből szabadítottak ki egy 13 éves kislányt (Forrás: Mödling külvárosi tűzoltóság)

               
       
       
       

