Kislány szorult egy szárítógépbe + videó

Ausztriában egy tizenhárom éves kislányt bonyolult mentési akció során kiszabadítottak egy szárítógépből, miután bemászott a belső, szűk terébe. A gyermek bemászott a készülékbe, de nem tudott önállóan kijönni onnan – közölte a bécsi Mödling külvárosi tűzoltóság.

Tűzoltók szabadítottak ki egy szárítóba szorult kislányt (Forrás: Mödling külvárosi tűzoltóság)

Riasztották a mentőket, akik először technikai eszközök használata nélkül próbálták kiszabadítani a lányt. Miután ez nem járt sikerrel, szétszerelték a szárítót, és felnyitották a készülék dobját.

A kislány állapota a mentés során romlott. Fájdalmakra panaszkodott, és szeme folyamatosan lecsukódott

– mondta egy tűzoltó a DPA német hírügynökségnek.

Ezért a mentők hidraulikus ollóval eltávolították a dob utolsó burkolatdarabjait, és kiszabadították a gyermeket.

A kislányt kórházba szállították, ahol a karján, vállán és hasán keletkezett fájdalmakról panaszkodott.

Nem derült ki, hogy miért mászott be a szárítógépbe, és mennyi ideig volt ott, mire a tűzoltóság megérkezett.

Borítókép: Szárítógépből szabadítottak ki egy 13 éves kislányt (Forrás: Mödling külvárosi tűzoltóság)