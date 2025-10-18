Rendkívüli

Magyarországon találtak rá egy eltűnt osztrák kisfiúra

Magyarországon találtak rá egy eltűnt osztrák kisfiúra

Magyar rendőrök találták meg azt a kis szökevényt, aki átlépte az országhatárt és meg sem állt Debrecenig. Ausztriából származik az eltűnt kiskamasz.

Munkatársunktól
2025. 10. 18. 16:05
rendőrautó Police.hu
Járőrök szólították le Debrecenben azt a 14 éves kisfiút, aki a belvárosban sétálgatott hajnalban – írta meg az Origo. Odaléptek hozzá, hogy arról érdeklődjenek, mégis mit csinál ilyenkor az utcán. Így derült ki, hogy egy eltűnt külföldi gyerekről van szó, és ők találtak rá.

Nem akárhol találtak rá egy 14 évesen eltűnt kisfiúra
Nem akárhol találtak rá egy 14 évesen eltűnt kisfiúra. Forrás: Police.hu

Ausztriából származik az eltűnt kisfiú

A rendőrök a kapitányságon kikérdezték a gyereket.

Azt mondta, családi viták miatt ült vonatra, így jutott el a kis szökevény Ausztriából Debrecenbe. 

Az osztrák rendőrök körözést adtak ki a kisfiúval kapcsolatban. A magyar rendőrök közölték az osztrák hatósággal, hogy megtalálták a gyereket. 

Eközben Ausztriában egy magyar munkást baleset ért. Láncfűrésszel vágott bele a saját kezébe, amelyről bővebben a Magyar Nemzet korábbi cikkében olvashat.

 

Több 13 éves kislányt is keresnek a magyar rendőrök

Negyvenhat 2012-ben született kislány tűnt el az elmúlt években Magyarországon. Ennyit keresnek a rendőrök, és ezek még csak a lányok és a 13 évesek. Nézze meg a fényképeiket!

 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 



 

 

