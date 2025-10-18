Rendkívüli

Átlagos munkanapnak indult, aztán a férfi kézfejét átvágta a láncfűrész

Kis híján tragikus munkahelyi szerencsétlenség történt az ausztriai Wiesingben szerdán. Egy magyar és egy osztrák férfi éppen fát aprítottak, amikor baleset történt, és a láncfűrész átvágta a magyar férfi kézfejét. A munkást súlyos sérüléssel vitték kórházba.

2025. 10. 18. 15:06
Súlyos munkahelyi szerencsétlenség történt az ausztriai Wiesingben szerdán, a balesetben egy magyar munkás sérült meg súlyosan faaprítás közben – írta a Veol.hu.

Láncfűrészes baleset

Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint szerdán dél körül egy 56 éves magyar férfi és egy 33 helybeli fát aprítottak, amikor egy óvatlan mozdulat miatt a férfi jobb kézfeje a láncfűrész útjába került, az eszköz pedig szétroncsolta a munkás a kezét. A sérült azonnal elsősegélyben részesült, majd hamarosan a mentők szállították kórházba. A rendőrség szerint szándékosság gyanúja nem merült fel az ügyben.

Legutóbb idén májusban számoltunk egy súlyos munkahelyi balesetről, amely végül halálosnak bizonyult. A tatai autókarosszéria-elemeket gyártó üzemben hattonnás szerszám zuhant egy dolgozóra, a 40 éves férfi nem élte túl a szerencsétlenséget.

