Átlagos munkanapnak indult, aztán a férfi kézfejét átvágta a láncfűrész

Súlyos munkahelyi szerencsétlenség történt az ausztriai Wiesingben szerdán, a balesetben egy magyar munkás sérült meg súlyosan faaprítás közben – írta a Veol.hu.

Fotó: Vaol.hu

Láncfűrészes baleset

Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint szerdán dél körül egy 56 éves magyar férfi és egy 33 helybeli fát aprítottak, amikor egy óvatlan mozdulat miatt a férfi jobb kézfeje a láncfűrész útjába került, az eszköz pedig szétroncsolta a munkás a kezét. A sérült azonnal elsősegélyben részesült, majd hamarosan a mentők szállították kórházba. A rendőrség szerint szándékosság gyanúja nem merült fel az ügyben.

Legutóbb idén májusban számoltunk egy súlyos munkahelyi balesetről, amely végül halálosnak bizonyult. A tatai autókarosszéria-elemeket gyártó üzemben hattonnás szerszám zuhant egy dolgozóra, a 40 éves férfi nem élte túl a szerencsétlenséget.