Nem volt füstérzékelője az idős férfinak, ez lett a veszte

Kedden reggel bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, amely szerint a Zala vármegyei Pusztamagyaródon tűz volt egy családi házban – hívta fel a figyelmet lapunkhoz eljuttatott közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint egy nyolcvan négyzetméteres ház hálószobájában volt korábban tűz, lángra kapott egy matrac.

Mire a tűzoltók kiértek, kialudt a tűz. Fotó: Pexels

Az ágy melletti fatüzelésű kályha begyújtásakor keletkezhetett a tűz, amelynek füstje miatt az ott lakó idős férfi az életét vesztette. A tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra az épület átszellőztetésén kívül nem volt szükség.

A tűz pontos keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb használati tárgyunk műanyagokat és különféle szintetikus anyagokat tartalmaz. Ezek égésekor mérgező füst keletkezik, amelynek belélegzése könnyen tragédiához vezethet. – A tragédiák megelőzhetők, ha füstérzékelőt helyezünk a nappalink, hálónk és konyhánk mennyezetére. A füstérzékelő a tűz keletkezésekor hangosan jelez, ekkor még van idő eloltani a kezdeti stádiumban lévő tüzet vagy kimenekülni az épületből, és értesíteni a tűzoltókat – hangsúlyozta.