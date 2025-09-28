katasztrófavédelemtűzesettűz

Halálos tűz: kigyulladt a hálószoba, idős férfi az áldozat

Egy száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 18:26
Illusztráció Fotó: belizar Forrás: Shutterstock
Vasárnap délután érkezett a jelzés a katasztrófavédelem ügyeletére, amely szerint tűz keletkezett egy családi házban a Bács-Kiskun vármegyei Tasson. Egy Szigetfő utcai száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki. Egy ágy és egy ülőgarnitúra égett három négyzetméteren, a tűzoltók oltás közben egy elhunyt idős férfit találtak a szobában. Két gázpalackot is kihoztak az épületből, megelőzve ezzel, hogy azok felrobbanjanak. 

Nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás vezetett tűzhöz, de a tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja.

Az ágyban dohányzás különösen veszélyes, mivel egy égő, vagy akár csak parázsló matrac rendkívül erősen füstöl. Már egytenyérnyi helyen lévő izzás is képes halálos füstmérgezést okozni, ezért kerüljük az ágyban dohányzást, és szerezzünk be egy füstérzékelőt a hálóba.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)


