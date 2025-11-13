Horváth LászlóByeAlexT DannyJózan észIgazság órája

ByeAlex elfogásáról terjesztett álhírt cáfolt a drogügyi kormánybiztos + videó

Az előadó dalaiban rendszeresen visszatérő téma a drogfogyasztás.

2025. 11. 13. 7:28
Nem igaz, hogy ByeAlexre a kormányellenes megnyilvánulásai miatt küldték rá a rendőrséget – mondta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos az Igazság órája podcastban. Mint a kormánypárti politikus emlékeztetett, ByeAlexről is kiderült, hogy kábítószert fogyasztott, de 

a fő gond az, hogy az előadó dalaiban rendszeresen visszatérő téma a drogfogyasztás, ahogy más celebeknél is, akik népszerűsíti a kábítószeres életmódot, márpedig több százezer fiatal követi őket. ByeAlexnek azzal kell példát mutatnia, hogy abbahagyja a drogozást.

 Sok előadó abból szerez pénzt, hogy népszerűsíti a drogot, a közönség a színpad előtt, a drogkereskedők a színpad mögött tapsolnak. Az előadók a népszerűsítéssel a drogbűnözőknek tesznek szívességet – húzta alá.

 

Tovább folytatódik a drogellenes hajsza

A kormánybiztos hozzátette, eddig a Delta akció kezdete óta több mint nyolcezer eljárás indult. A szülők sokszor nem tudják, hogy milyen tartalmakkal árasztják el a gyerekeiket, nem is értik azokat a kódokat és drogbeceneveket, amelyeket a fiatalok igen. Pár héttel ezelőtt 61 helyszínen csaptak le és számoltak fel egy teljes hálózatot, akiknél kriptovalutában történt a pénzmozgás – ismertette.

Felhívta a figyelmet: a drogot fogyasztó fiatal mellett már nem lesz ott a szereket népszerűsítő celeb, amikor a fiatal bajba kerül. 

Horváth László azt szeretné elérni, hogy ne lehessen azt sugallni, hogy a kábítószer egy szabadságjog és nincs nélküle buli. 

– Minden egyes drogra kiadott forint a szervezett bűnözés zsebébe kerül és nem akarjuk megtanulni, hogy ezzel együtt kelljen éljünk. Van még esélyünk ezt megállítani a nyugat-európai országokkal ellentétben – mutatott rá, hozzáfűzve, hogy kevesebb az új kábítószerfogyasztó, mert tonnaszám vonták ki a szereket a piacról az utóbbi hónapokban.

 

A társadalom a kormány mellett

Horváth László leszögezte: a társadalom több mint 90 százaléka támogatja a kormány drogpolitikáját. Nincs veszélytelen kábítószer és az elfogások is azt mutatják, hogy a dílereknél ott van a teljes étlap. A vidékiek és hátrányos helyzetben élők kábítószerhelyzetéről elmondta, hogy ők a leginkább veszélyeztetettek, a fiatalok itt azért drogoznak, mert ezt menőnek tartják, ilyen példaképeket mutogatnak nekik. Sok helyen a szülők is szerhasználók, és a gyerekek őket, illetve a példaképeiket próbálják lemásolni. 

Most mindenütt a kristály nevű szer az egyeduralkodó, ami nem csak az egészséget teszi tönkre, hanem megjósolhatatlan reakciókat vált ki, a fogyasztóból így akár gyilkos is lehet.

Ez történt a miskei gyermekgyilkosságnál – idézte fel.

A kormánybiztos arra is kitért, hogy választókerületében még nem derült ki, hogy ki lesz az ellenfele a jövő évi választáson. Heves vármegyében is a kábítószer az egyik legnagyobb probléma, mert szétroncsolja a közbiztonságot, amire úgy kell vigyázni, mint egy ékszerre. Ha ez eltűnik, annak nagyon keserves vége lesz. Mindig is az Orbán-kormány vállalta fel a munkát ebben az ügyben – fogalmazott. 

 

A kormánypárti politikus azt írta közösségi oldalán, hogy bőven van miről beszélni. Feltehetően szó esik a kormány drogellenes hajtóvadászatának eddigi eredményeiről, nagy sajtóvisszhangot kapó rendőrségi drograzziákról, valamint a ByeAlex és T. Danny nevű celeb-előadók kábítószerrel történő visszaéléseiről is.

Borítókép: Az Igazság órája vendégei (Forrás: Facebook)


