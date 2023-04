Marco Rossi se hitte volna: a Milan 4-0-ra kiütötte a Nápolyt

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, amikor nem Budapesten tartózkodik, akkor Nápolyban él, és szerdán egy kávézás keretében elárulta, természetesen a Napolinak szurkol a BL-ben. Sőt azt is kijelentette, hogy a jelenlegi idényben "a Napoli fantasztikus futballt játszik, talán a legszebbet Európában a Manchester City mellett."

Ezzel a kijelentéssel nehéz lett volna vitatkozni, hiszen a Nápoly 27 forduló után 23 győzelemmel, utcahosszal vezette a Serie A-t, a BL-ben pedig az eddigi nyolc találkozójából hetet megnyert. Ezen a fantasztikus képen azonban most csúnya foltot ejtett az AC Milan.

A Napoli nem tudta tartani a lépést a Milannal. Fotó: TIZIANA FABI

Az a Milan, amely címvédője az olasz bajnokságnak, de ebben az idényben egyáltalán nem meggyőző, a bajnoki cím helyett a BL-indulást érő helyekért van harcban. Ebből azonban semmi sem látszott a rangadón.

A vendég milánóiak már a 17. percben megszerezték a vezetést Leao góljával, a 25.-ben pedig már kettővel mentek, miután Diaz is a kapuba talált. Szünet után Leao az 59. percben újra beköszönt, ezzel eldöntve a mérkőzést, de még nem volt vége, a 67. percben a csereként beállt Saelemaekers állította be a 4-0-s végeredményt egy szép, öt védőt megtáncoltató szóló végén.

A Milan három nyeretlen meccs után először győzött, és feljött a bajnokság harmadik helyére az Internazionale és az AS Roma elé. A Napoli előnye az élen így is 16 pont maradt a második Lazio előtt, ami továbbra is tetemes. A kérdés csak az, hogy a Milan elleni vereség egy kisiklás volt csupán, vagy egy komolyabb válság első jele.

A bajnoki címet innen már nehéz lenne elveszíteni, de a BL-ben is harcban van még a Nápoly, a negyeddöntőben épp a Milan lesz az ellenfele. Az április 12-én és 18-án esedékes két meccset biztos még pikánsabbá teszi ez a mostani 0-4.

Borítókép: Nagy meglepetést hozott a rangadó (Fotó: Tiziana FABI / AFP)