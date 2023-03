Marco Rossi elmesélte egy meglepő élményét a Fradi-szurkolókkal

Az Eb-selejtezőkön a csoportok első két helyezettjei szereznek kvalifikációt a 2024-ben esedékes németországi tornára, a G jelű ötösben jelenleg Szerbia áll az élen két győzelemmel, Magyarország és Montenegró következik három-három ponttal, de utóbbi már két meccset játszott, a mieink csak egyet. Bulgária és Litvánia pont nélkül áll.

Rossi: Nem a pénz, hanem a szakma a fontos

Hogy töretlen maradjon a válogatott fejlődése, annak alapja Rossi szerint, hogy a labdarúgók a lehető legmagasabb szinten futballozzanak klubjaikban. Ebben a tekintetben örömteli tendenciára figyelt fel: – A játékosaimat jobban érdekli a szakmai fejlődés, mint a pénz, ami a nemzetközi futballban nagyon ritka – utalt Rossi arra, hogy a válogatott kerettagok többsége az átigazolásokkor figyelembe veszi a nemzeti csapat érdekét.

Az utóbbi idők sikerei azonban nem kényelmesíthetnek el senkit, Rossi szerint még mindig nem tartunk ott, mint mondjuk az olaszok.

– Roberto Mancini minden kerethirdetésnél legalább ötven játékossal számolhat, akik megütik a legmagasabb szintet, mivel az olasz bajnokság Európa egyik legjobbja – mutatott rá olasz kollégája helyzetére. – Néha Magyarországon is azt érzem, hogy túlontúl kritikusak az emberek, de ez semmi ahhoz képest, amit Olaszországban lehetett hallani, mióta nem jutott ki a csapat a tavalyi világbajnokságra. Annyit hallottam, hogy milyen rossz az olasz futball, szinte már katasztrofálisnak tűnt a helyzet. Aztán tessék, most három olasz klub is ott van a negyeddöntőben a Bajnokok Ligájában, a Napoli pedig fantasztikus futballt játszik, talán a legszebbet Európában a Manchester City mellett.

A Fradi-szurkolók gesztusa megragadt benne

Rossi természetesen a Milannal szembekerülő Nápolynak szurkol a BL-ben, hiszen a városban él a feleségével, de számtalanszor elmondta már, hogy Magyarországra is az otthonaként tekint. De mikor érzett így legelőször?

– Ez nehéz kérdés, viszont hirtelen eszembe jutott egy eset – reagált Rossi. – 2012-ben lettem először a Honvéd edzője, aztán 2015 év elején másodjára. Akkor, a tavaszi szezon elején kilátogattam egy meccsre az új Groupama Arénába. Néhány beöltözött Fradi-szurkoló felismert a stadionba menet, és elkezdtek kiabálni nekem, hogy „hajrá, Honvéd!”, ami nagyon szokatlan, egyben megtisztelő volt.

