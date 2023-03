Marco Rossi csapata sikeres főpróbát tartott az Eb-selejtezők előtt

Az MLSZ közleményben válaszolt a bírálatokra, tisztázva a félreértést, miszerint nem az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) engedélyezte az idehaza az összetartozás szimbólumának tekintett térkép használatát, hanem saját hatáskörben a magyar szövetség, amely a döntését azzal a meggyőződéssel hozta meg, hogy a kifogásolható üzenetek kizárása esetén nem lehet megalapozott fegyelmi eljárás a mindössze a térképet ábrázoló drapériák kihelyezésével.

Lehetett látni Nagy-Magyarország-térképet a meccsen, amely megfelelt az MLSZ által hozott szabályoknak, és remélhetőleg az UEFA sem emel majd kifogást ellene.

Marco Rossi a válogatott idei első meccsén a következő tizenegyet küldte pályára: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai – Bolla, Kalmár, Vécsei, Kerkez – Szoboszlai, Ádám, Sallai. Az olasz szövetségi kapitány ötvenedszer irányította a csapatot – Rossi ezzel negyedik a kapitányi rangsorban Baróti Lajos (117 meccs), Sebes Gusztáv (69) és Mészöly Kálmán (61) mögött.

A kísérlet: Vécsei, Kalmár, Ádám

Az olasz kapitány előre leszögezte, hogy az észtek ellen még lehet kísérletezni, de a Bulgária elleni első Eb-selejtezőn már nem. A négy újonc közül senki sem kapott helyet a kezdőben, a kísérletezés legérdekesebb eleme a Vécsei, Kalmár belső középpályás duó volt, hiszen a tavalyi Nemzetek Ligája-menetelés alatt ők ketten együtt összesen öt percet töltöttek a pályán (Kalmár sérülés miatt egyet sem).

Ádám Martin volt a nyerőember Fotó: Mirkó István

Hasonlóan érdekes kérdés volt a középcsatár személye. A válogatottságot tavaly lemondó Szalai Ádám nélkül az első selejtezősorozatára készül a magyar válogatott, az utódja pedig továbbra is kerestetik. Ezúttal Ádám Martin kapott lehetőséget, annak ellenére is, hogy dél-koreai klubjában idén kiszorult a kezdőből.

Szép magyar gólt vont vissza a VAR

Az észtek bátran letámadtak a meccs elején, de amikor kellett, Dibusz Dénes a helyén volt a kapuban. Mi először Szoboszlai révén tornáztattuk meg az észt kapust, a Lipcse légiósának szabadrúgása szinte Détári-szögből (az emlékezetes, 1987-es lengyelek elleni gólhoz hasonlóan) csapódott a léc alá, de az Arsenal húszéves, harmadik számú kapusa, Karl Hein kiöklözte a labdát.

Amit már az észt kapus sem védhetett, az a 37. percben következett: Bolla Bendegúz futott el a jobb szélen, és nagy erővel a rövid felsőbe tüzelt. Ez lett volna a svájci Grasshoppersben szereplő játékos első gólja a nemzeti csapatban, csakhogy hosszas videózás után, les miatt visszavonták a találatot. Ezzel Vécsei számára is ugrott a gólpassz, pedig a Fradi középpályása remekül vette észre Bollát.

Ádám Martin első válogatott gólja

De ha egyszer egy üzlet beindul? Szoboszlai szöglete után Kalmár tette középre a labdát, amelyet Ádám fejelt az észt kapuba. Újra megszereztük a vezetést, ezúttal már visszavonhatatlanul, Kalmár gólpassza és Ádám első válogatottbeli gólja miatt pedig a Rossi-kísérlet is eredményesnek bizonyult.

Szünet után a VAR már velünk volt: Kerkez tört be a tizenhatoson belülre, ahol buktatták, videózás után jöhetett a tizenegyes. Szoboszlai és Sallai kő-papír-ollóval döntötte el, melyikük rúgja, az utóbbi nyert, majd vesztett, mert sajnos kihagyta a büntetőt.

Sikeres főpróba

A második félidőben Rossi hatot cserélt, érkezett többek közt az újpesti újonc, Csoboth Kevin is, a játék viszont már nem volt gördülékeny a sok változtatás miatt. De erről is szól egy felkészülési mérkőzés. Újabb gól nem született, a magyar válogatott 2011 óta először indította tavaszi győzelemmel az évet, akkor Azerbajdzsánt vertük 2-0-ra. Most sikeres főpróbának örülhettünk a fontos Eb-selejtezők előtt.

A magyar válogatott Eb-selejtezőcsoportjában, pénteken kezdődnek meg a küzdelmek Bulgária–Montenegró és Szerbia–Litvánia meccsekkel. Marco Rossi együttese hétfőn mutatkozik be a G jelű ötösben Bulgária ellen a Puskás Arénában.

Válogatott felkészülési mérkőzés: Magyarország–Észtország 1-0 (1-0), Puskás Aréna, 41 000 néző, jv.: Altmann (osztrák), gól: Ádám (41.).