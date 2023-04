Mennyit érne Szoboszlai Dominik, ha nem magyar lenne?

Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy mekkora hátrányt jelent Szoboszlai számára az, hogy nem egy nyugat-európia nagy futballnemzet képviselője, hanem az elmúlt harminc évben alig jegyzett magyar labdarúgás kirakatembere.

Bezzeg a németek és az angolok!

Havertz értéke már 2018-ban 55 millió euró volt, amikor még csak bemutatkozott a német válogatottban, Musiala is már 50 milliót ért a nemzeti csapatban való debütálása évében, Wirtz pedig még válogatott sem volt, amikor már 45 millióra tartották. Szoboszlai harmincszoros válogatott, Magyarország csapatkapitánya és az osztályzatok alapján a Bundesliga harmadik legjobb játékosa az idényben, mire elérte a 40 milliós árat. Vajon mennyit érne, ha német lenne?

A Bundesliga idénybeli legjobb játékosai:

1. Joshua Kimmich (Bayern München) 7,85 (osztályzatátlag a maximális 10-ből)

2. Alphonso Davies (Bayern München) 7,75

3. Szoboszlai Dominik (Lipcse) 7,66

4. Vincenzo Grifo (Freiburg) 7,63

5. Raphaël Guerreiro (Dortmund) 7.62

6. Jonas Hofmann (Mönchengladbach) 7,6

7. Jamal Musiala (Bayern München) 7,56

8. Jude Bellingham (Dortmund) 7,56

9. Leon Goretzka (Bayern München) 7,53

10. Christopher Nkunku (Lipcse) 7,53

Forrás: Fotmob.com

Az imént feltett kérdés úgy is szólhatna: mennyit érne Szoboszlai, ha angol lenne? Korosztályának támadó középpályásai között Szoboszlai mögött az ötödik helyen az angol Emil Smith Rowe áll 38 millió eurós értékkel a rangsorban. A vele való összehasonlítás azért is érdekes, mert ugyanannyi idősek, az Arsenal középpályása is 22 éves, és az elmúlt öt év státusát figyelembe véve a Lipcse is a londoni klubbal azonos szinten szerepel a nemzetközi futballkasztban.

Még több Szoboszlai Dominik kellene

Smith Rowe még nem mutatkozott be az angol felnőtt válogatottban, s jelenleg abszolút kiegészítőember az angol bajnoki címre hajtó Arsenalban (9 meccsen összesen 114 percet töltött a pályán a bajnokságban, igaz az ősszel sérült is volt). Klubpályafutása alatt eddig 170 meccsen 41 gólja és 21 gólpassza van, ehhez képest Szoboszlai karrierszámai: 216-59-73. Nem túlzás azt mondani, hogy a magyar játékos minden tekintetben előrébb tart, mint Smith Rowe, mégis csaknem ugyanannyi az értékük a Transfermarkt szerint.